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林務局森林育樂場域、步道林道 持續關閉至6月28日

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
林務局表示轄下所有森林育樂場域暫停開放至6月28日。圖／取自台灣山林悠遊網
林務局表示轄下所有森林育樂場域暫停開放至6月28日。圖／取自台灣山林悠遊網

行政院今天宣布延長新冠肺炎全國三級警戒至6月28日，林務局表示，為避免不必要移動、活動或集會，轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道持續暫停開放至6月28日，已預訂住宿與阿里山林業鐵路車票的民眾，將由管理處或業者協助辦理退費或延期，各場域開放情形將根據指揮中心最新資訊即時調整。

林務局持續暫停開放場域如下：

一、國家森林遊樂區：太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧、八仙山、大雪山、合歡山、武陵、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、知本、富源與池南國家森林遊樂區。

二、軌道設施：烏來台車、太平山蹦蹦車與阿里山林業鐵路。

三、林業文化園區：羅東、東勢、林田山林業文化園區，檜意森活村、阿里山林業村。

四、平地森林園區：鰲鼓濕地森林園區、林後四林、大農大富平地森林園區。

五、自然教育中心：羅東、東眼山、八仙山、奧萬大、觸口、雙流、知本與池南自然教育中心。

六、生態教育館：紅樹林、員山、南澳、火炎山、二水台灣獼猴、阿里山、瑞穗與大武山生態教育館。

七、登山山屋：九九山莊、天池山莊、檜谷山屋、向陽山屋、嘉明湖山屋等。

八、農委會所轄自然保護區域（包含自然保留區、自然保護區與野生動物保護區）。

九、林務局轄屬全台142條自然步道、81條林道等。

林務局說，配合全國三級警戒，應避免不必要移動、活動或集會，且時值防疫高度警戒期間，山域事故搜救困難度升高，為減輕警消救難人員、醫護人員及相關公務人力負擔，呼籲民眾如非必要暫勿前往山區。

阿里山 野生動物保護區 羅東

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林務局轄下森林育樂場域、步道等 持續關閉至6月14日

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