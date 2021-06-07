林務局森林育樂場域、步道林道 持續關閉至6月28日

行政院今天宣布延長新冠肺炎全國三級警戒至6月28日，林務局表示，為避免不必要移動、活動或集會，轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道持續暫停開放至6月28日，已預訂住宿與阿里山林業鐵路車票的民眾，將由管理處或業者協助辦理退費或延期，各場域開放情形將根據指揮中心最新資訊即時調整。

林務局持續暫停開放場域如下：

林務局說，配合全國三級警戒，應避免不必要移動、活動或集會，且時值防疫高度警戒期間，山域事故搜救困難度升高，為減輕警消救難人員、醫護人員及相關公務人力負擔，呼籲民眾如非必要暫勿前往山區。