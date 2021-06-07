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雨量驚人！ 上周五到今晨雨量最多五縣市名單出爐
根據中央氣象局統計，從上周五到今天清晨，各縣市降雨前五名，分別為高雄684.5毫米、嘉義568毫米、台南535毫米、屏東512毫米、南投480毫米；明天鋒面北移遠離台灣，各地降雨趨緩，但午後仍有熱對流降雨，仍提醒民眾注意。
中央氣象局簡任技正伍婉華表示，梅雨鋒面還在台灣上空，目前資料判斷，這波梅雨鋒面不會帶來大範圍、長時間的劇烈降雨，但畢竟梅雨鋒面還是個不穩定的系統，因此不論鋒面帶上的對流雲系，或者中午以後、經過太陽照射後所激發的對流雲系， 仍然會給各地帶來陣雨或雷雨機率，山區容易出現強降雨或大雨，氣象局會隨時滾動更新大雨或豪雨特報。
她表示，明天星期二鋒面會像北移開，遠離台灣，各地恢復悶熱天氣型態，西部33、34度；東部30、31度；明天到周四，東部和恆春半島，斷斷續續都會出現短暫陣雨，而各地也會有午後雷陣雨，特別是南部地區以及各地山區；週五到下周一，南海到菲律賓東方海面，有熱帶系統發展，會如何發展氣象局會續觀察，而周五到下周一大部分地區會多雲到晴，僅恆春半島與花東，斷斷續續下雨。
伍婉華表示，未來幾天，不會有這麼大規模影響的降雨，但由於這幾天大雨不斷，山區土石鬆動，民眾避免前往，天氣高溫悶熱，也要多留意補充水分。
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