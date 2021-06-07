患思覺失調症不願按時服藥 幻聽、妄想症恐加劇

40歲的王先生(化名)長期因人際關不佳，無法維持穩定工作，逐漸退縮在家且會自言自語，家人帶他就醫後，醫師診斷為思覺失調症，但他缺乏病識感，未穩定服藥，造成幻聽、妄想症狀加劇，甚至攻擊家人，某次外出時因幻聽跑到外縣市，因行跡詭異、言談鬆散而被強制送醫，接受抗精神病藥物治療後才逐漸穩定，醫師考量他服藥遵囑性不佳，將藥物轉換為長效型針劑，目前穩定在門診追蹤治療。

新竹台大分院生醫醫院精神醫學部醫師劉子瑜表示，「思覺失調症」就是過去所稱的「精神分裂症」，常見的症狀有幻聽、妄想、思考混亂、混亂或僵直行為以及負性症狀如少話、少社交、做事無動機、自我照顧能力差等，病人多在20至30歲時發病，但也有不少人更早或更晚發病。

在發病前病人經常會出現前驅症狀，如憂鬱、人際退縮、認知能力變差等，發病後可能會有幻聽、妄想等急性期症狀，一般也最有可能在這時被帶來就醫；若未規則服藥，病人可能會經歷數次的急性期發作，使得症狀愈來愈嚴重、能力愈來愈退化，若能及時且穩定的治療，思覺失調症的病人可以穩定工作或維持日常生活。

劉子瑜說，近年來台灣不幸發生幾起跟思覺失調症病人有關的刑事案件，讓部分民眾誤以為思覺失調症的病人都很危險、精神病人都應被拘束，讓部分需要就醫的病人不敢就醫，但根據研究，思覺失調症病人犯下重刑的比率並不比一般族群高。

劉子瑜也指出，目前新一代的抗精神病藥物不僅療效佳，副作用也大幅減少，只要遵照醫師指示，並沒有成癮的問題。另外，近年來也有數種長效針劑上市，抗拒服藥或容易忘記、不方便服藥的病人，只要每隔數週、甚至數個月注射一次針劑，即可維持病況穩定。

另外，除了思覺失調症，憂鬱、焦慮、失眠也是常見的精神疾病，有需要時都可尋求醫療協助；兒童的自閉症、注意力不足過動症、老年人的失智伴隨行為問題等，也都可以透過精神醫療得到幫助。