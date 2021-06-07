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防疫基礎產業「資方賺飽，勞工累倒」 工鬥提五大解方

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
工鬥團體今天上午舉行「兩大漏洞五大解方 勞工紓困立即補強」工鬥直播記者會，針對此次紓困4.0方案提出建議。記者陳宛茜／翻攝
工鬥團體今天上午舉行「兩大漏洞五大解方 勞工紓困立即補強」工鬥直播記者會，針對此次紓困4.0方案提出建議。記者陳宛茜／翻攝

行政院紓困4.0方案將送立院審議，工鬥團體今天上午舉行「兩大漏洞五大解方 勞工紓困立即補強」工鬥直播記者會，針對此次紓困4.0方案提出建議。工鬥團體指出，此次方案有兩大漏洞，一是針對事業投保勞工的保障遠遠不足，包括受雇正職或部分工時員工，未被紓困4.0方案照顧到。二是針對防疫基礎產業(食品、量販、貨運、物流、外送）

勞工的低薪過勞，政府沒提出改善方案。

因此，工鬥團體提出五大訴求如下

一、政府資訊要公開，公告企業紓困資料。

二、受僱勞工要有申請紓困發動權，實質認定直接發給勞工。

三、制定部分工時勞工補貼方案，避免弱勢勞工處境雪上加霜。

四、杜絕企業違法亂象，嚴格落實「拿紓困不裁員」政策方針。

五、針對防疫基礎產業，建立產業工會與同業公會協商機制，促進勞動環境之提升。

桃園市產業總工會秘書邱宇弘指出，此次紓困補助，政府針對停業行業，提供員工四萬的薪資補貼，但若雇主擺爛停業根本沒申請，受雇勞工領不到這個錢。政府也針對受影響但未停業產業，補助營運資金補貼，但若雇主申請了，卻因無公開資料可查詢，導致雇主一手拿紓困補貼、一手違法放勞工無薪假甚至資遣。此外，部分工時勞工在此次紓困方案中，依然沒有任何紓困補助。

邱宇弘表示，針對「防疫基礎產業勞工」的勞工，政府不僅沒提出積極改善方針，反倒大開勞權後門，台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會曾就鬆綁工時上限爭議，到勞動部召開記者會表達訴求，都未獲得勞動部正面回應。隨後卻爆發交通部協調民間貨運公司協助送貨的情事，形成「雇主吃飽飽、勞工過勞」的困境。

他指出，政府應對鬆綁工時部分做嚴格把關，莫使雇主以疫情為理由，恣意剝削勞工。針對防疫基礎產業長期低薪、人力不足之困境，政府應建立產業工會與同業公會的協商機制，若要放寬工時上限，必須跟勞動代表開啟協商，不能片面打開工時上限。讓勞資雙方能在政府協助下，就補足人力、完善生產或工作需求，以及改善勞動條件避免從業人員流失等面向展開實質協商，莫使「資方賺飽，勞工累倒」情事一再發生。

工時 勞動部 過勞

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