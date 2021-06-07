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端午如何吃粽？ 營養師推薦補骨健康粽

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠（右）和黎姵吟推薦補骨健康粽，端午吃粽不忘補骨。業者／提供
中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠（右）和黎姵吟推薦補骨健康粽，端午吃粽不忘補骨。業者／提供

端午節即將到來，中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠和黎姵吟推薦補骨健康粽，教大家把補骨食材加入粽子裡，讓應景的端午節吃粽子的同時，也能健康補骨。

世界骨質疏鬆基金會（IOF）報告顯示，50 歲以上女性每2位就有1位有骨鬆性骨折，男性則是每5位也有1位，貯存「骨本」刻不容緩。因此，中國醫藥大學新竹附設醫院特別提供預防骨鬆四大飲食策略。

策略一 ： 補鈣

根據台灣報告顯示，超過9成國人有鈣質攝取不足問題。衛福部建議每日應攝取1,000毫克鈣，相當3杯250cc的全脂牛奶。

「高鈣食物」：牛奶、起司、黑芝麻、小魚乾、豆腐、豆干、深綠色蔬菜等。

策略二 ： 補鎂

人體內鎂約有70％存在於骨骼中，與鈣同樣是構成骨骼及牙齒的重要成分。衛福部建議成人男性需攝取 320 毫克，女性 380 毫克。

「高鎂食物」：全穀類、深綠色蔬菜、香蕉、杏仁、鱈魚、海洋深層水或礦泉水等。

策略三 ： 適量磷

依營養調查結果，國人磷攝取量已足夠身體所需，無需特別補充。

「含磷食物」：全穀類、堅果類、蛋黃、豆類、紫菜、牛奶等。慢性腎臟病患應依營養師指示減少食用。

策略四 ：充足維生素 D3

維生素 D3屬於脂溶性維生素。每天日照15分鐘，可獲得80-90%的維生素D，或可由食物中攝取。

「含 D3 食物」：鮪魚、鮭魚、蛋黃、乳製品、起司、菇類、苜蓿芽等。

黃琳惠和黎姵吟營養師也為端午節設計「補骨健康粽」，利用豆腐及糯米粉，搭配補骨食材內餡，製作有Q彈外皮的鹹粽以及甜粽。

《補鈣健康粽》

以下食材為6份，每顆100g、180大卡，鹹粽:含鈣量約140mg/甜粽:含鈣量約190mg

●材料：

(一)豆腐漿外皮

糯米粉130 g、玉米粉15 g、去皮馬鈴薯50 g、板豆腐150 g、大豆沙拉油約1.5匙、水250 g、紅麴1克(可換成咖哩粉、菠菜粉或是抹茶粉)、粽葉6葉、粽繩3條

(二)內餡

1.鹹粽-瘦絞肉50 g、豆干丁40g、乾香菇2 g、紅蔥頭2 g、蝦米1 g、沙拉油約3匙、醬油、胡椒粉

2.甜粽-芝麻餡:黑芝麻粉60g、無鹽奶油30g、糖20g

●做法：

(一)豆腐漿外皮

1.粽葉前一天先洗淨，食材秤好後，將馬鈴薯去皮蒸熟後加入豆腐壓泥備用。

2.糯米粉與水混合，加入上述備用食材攪勻即可，依喜好加入天然染色粉揉勻備存。

(二)內餡

1.鹹粽-乾香菇泡軟，蝦米泡水與紅蔥頭皆切細丁，入鍋中炒香後與瘦絞肉一同拌炒，加入少許胡椒粉、醬油提味炒熟。

2.甜粽-全部食材拌勻分小團，並放冷藏10~20分鐘讓它更固體。

(三)粽子

1.取豆腐漿外皮包入內餡搓成球狀後塗抹沙拉油，填入粽葉中。

2.以一般綁粽法開始包粽，入蒸籠或電鍋蒸約15~20分鐘即可。

除了飲食，運動也是強化骨骼的重要一環，從事負重運動、阻力訓練、伸展運動、平衡訓練等，都是很好的方式。每個人的運動計畫及強度應根據自身健康狀態及心肺能力等，與專業醫師討論，不宜勉強進行。

補骨健康粽食材。業者／提供
補骨健康粽食材。業者／提供

粽子 端午節 新竹

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