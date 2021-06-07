端午雙鐵持續退票 台鐵客座利用率降到5.07%

為了避免端午連假跨區移動，讓嚴峻的疫情再升溫，截止今天上午為止，端午連假高鐵票，僅剩下4萬多張，比昨日還要再少一成，和過去相比，僅剩下5%；且持續退票當中；台灣高鐵表示，持續協助旅客重新規畫行程、退換車票，並免收退票手續費。台鐵表示，訂票總張數退票率約為7成8，客座利用率降至5.07%。

台灣高鐵表示，為減少民眾端午節連續假期非必要跨區域移動、造成群聚感染風險，將依照中央流行疫情指揮中心及交通部指示，於端午疏運期間落實梅花座，平均座位利用率以兩成為原則。經檢視最新訂位狀況，端午疏運期間少數尖峰時段乘載率超過兩成車次部分旅客，需要換搭其他車次列車，高鐵將透過簡訊、電子郵件及客服中心等各種管道，與受影響旅客聯繫協調，

台灣高鐵說，昨天訂票還有5.6萬張，到今天上午只剩下4萬多張，短短一個晚上又少了一成；過去若有5天的連續假期，一天平均運能為20多萬人次，5天算下來百萬人次，現在僅剩下約5%；且4萬多張票來回計算，單趟僅約2萬張 。

台灣高鐵表示，由於高鐵端午節的票早在5月初就開放預訂，當時尚未三級警戒，因此訂票旅客不少，現在疫情升溫，持續退票中，高鐵會協助旅客更改行程，或者分散車次，旅客再搭車前都可以進行退票。

台鐵表示，端午連續假期自5月14日開放訂票以來，更新統計截至6月7日上午8時，售票張數已由13.6萬張遽減至2.9萬張，訂票總張數退票率約為7成8，客座利用率降至5.07%。