快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午雙鐵持續退票 台鐵客座利用率降到5.07%

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
為了避免端午連假跨區移動，截止今天上午為止，端午連假高鐵票，僅剩下4萬多張，比昨日還要再少一成，且持續退票當中。本報資要照片
為了避免端午連假跨區移動，截止今天上午為止，端午連假高鐵票，僅剩下4萬多張，比昨日還要再少一成，且持續退票當中。本報資要照片

為了避免端午連假跨區移動，讓嚴峻的疫情再升溫，截止今天上午為止，端午連假高鐵票，僅剩下4萬多張，比昨日還要再少一成，和過去相比，僅剩下5%；且持續退票當中；台灣高鐵表示，持續協助旅客重新規畫行程、退換車票，並免收退票手續費。台鐵表示，訂票總張數退票率約為7成8，客座利用率降至5.07%。

台灣高鐵表示，為減少民眾端午節連續假期非必要跨區域移動、造成群聚感染風險，將依照中央流行疫情指揮中心及交通部指示，於端午疏運期間落實梅花座，平均座位利用率以兩成為原則。經檢視最新訂位狀況，端午疏運期間少數尖峰時段乘載率超過兩成車次部分旅客，需要換搭其他車次列車，高鐵將透過簡訊、電子郵件及客服中心等各種管道，與受影響旅客聯繫協調，

台灣高鐵說，昨天訂票還有5.6萬張，到今天上午只剩下4萬多張，短短一個晚上又少了一成；過去若有5天的連續假期，一天平均運能為20多萬人次，5天算下來百萬人次，現在僅剩下約5%；且4萬多張票來回計算，單趟僅約2萬張 。

台灣高鐵表示，由於高鐵端午節的票早在5月初就開放預訂，當時尚未三級警戒，因此訂票旅客不少，現在疫情升溫，持續退票中，高鐵會協助旅客更改行程，或者分散車次，旅客再搭車前都可以進行退票。

台鐵表示，端午連續假期自5月14日開放訂票以來，更新統計截至6月7日上午8時，售票張數已由13.6萬張遽減至2.9萬張，訂票總張數退票率約為7成8，客座利用率降至5.07%。

高鐵 疫情

延伸閱讀

一起為台灣撐下去！潘孟安：端午不出門，保護全家人

蔡英文呼籲端午連假不要移動 現在退票還來得及

防疫新招！宜蘭建議端午節全國不放假 挪與中秋節連休

被問到取消端午連假 黃偉哲委屈答：我心裡是這麼想

相關新聞

端午節連假預估交通量下降 國道全面取消開放路肩

交通部表示，因應110年端午連假仍在新冠肺炎疫情三級警戒期間，為減少民眾在連假期間利用國道跨區及短途移動，高速公路局全面...

新型豬流感首例！中部5歲女童染H1N2v已康復

疾病管制署今晚間公布國內首例的H1N2v流感病例，為1名中部5歲女童，目前已康復。疾管署副署長莊人祥強調，此病毒不會透過...

石門雨量站6小時累積降雨冠全台 石門水庫大補

中央氣象局今天針對台北市等9縣市發出大雨特報，桃園市的石門水庫下午也降雨，北區水資源局表示，據晚間7時統計，石門水庫所在...

台鐵端午連假退票率7成8 三級警戒內免手續費

台鐵最新統計，端午連假期間退票率為7成8，客座利用率降至5.07%。台鐵局說，5月11日起旅客退票免收退票手續費

配合政府防疫再升級 微風6月15日至6月28日營業至晚上八點

因應政府延長第三級警戒，微風集團今（7）日表示，除了已啟動員工分組分流上班應對，以降低風險且確保業務正常運作外，也全面取...

原民電台爭議後 文化部修藝文採購法增「共有著作權」

音樂人馬世芳日前因Alian原住民族廣播電台要求「完全擁有」他個人節目「耳朵借我」著作權，宣布結束與電台三年合作關係，引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。