居家防疫也要吃粽過端午！熱門網購粽子品牌Top 20

在家也能享用美味粽子

「防疫在走，粽子要有！」一年一度的端午節就要來啦，雖然目前民眾都在居家防疫，但過節的氣氛還是不可少，總要為生活帶來一點儀式感，更何況，誰能抵擋粽子的美味啊！好在現在網路都很發達，只要在家用手機點一點，即可將美味粽子送到家，一想到那誘人的香氣，就讓人口水直流～

不管你是南部粽派還是北部粽派，今年就讓我們先暫時停戰，趕快來看看《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，哪些是網友熱議的網購粽子品牌，小編也幫大家附上了可以購買的連結，再不快點可是會被搶光的，趕緊手刀上網訂購吧！

image source：新東陽HSIN TUNG YANG

No.19 立家湖州粽

位於台北市南門市場的立家湖州粽，每次一到端午節就湧入大量採購人潮，現在不用排隊也能買到，避免群聚的風險，真是美味又方便～

基本款的湖州粽，內餡只有一塊豬瘦肉，別小看匠人的用心，醬汁調味的圓糯米包裹醃漬的梅花肉，再綑綁煮透讓米吸收肉汁，看似簡單難度才是最高，肉質非常軟嫩，輕輕咬下就馬上在嘴裡化開。有網友表示「超愛湖州粽，南門市場的立家我超愛」、「我都平常去買，年節好多人」，顯示立家湖州粽的超高人氣。

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image source: momo品牌旗艦館

No.16 台北晶華酒店

隨著端午即將來臨，晶華酒店推出多款名粽，常勝軍「冠軍鮑粽」及創新「西式松露牛肉粽」受歡迎程度自然不在話下，將年菜冠軍甜品入粽製成「八寶芋泥粽」，軟嫩的大甲芋頭磨打成泥後，搭配紅豆沙餡，再妝點紅棗、蜜紅豆、金華火腿等八寶餡料，入口滑嫩溫潤，芋香四溢。

「綠竹筍鮮肉粽」則是以炸至金黃酥脆的嚴選五花肉，佐以蔥、薑、香菜、八角、花生等材料慢火熬煮入味，最後鋪上鮮美爽脆的綠竹筍，粽香四溢油而不膩，無論送禮自用都實用，是不可或缺的最佳防疫戰備存糧！

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image source: 台北晶華酒店

No.15 基料理AChiCuisine

由名廚阿基師匠心研發的「逆天頂級海皇粽」，一聽名字就覺得超厲害，當然內容也是滿滿的高級奢華海味，吃過的人都驚訝得讚不絕口喔！

採用最新鮮的生食級干貝、生凍鮑魚，再加上鹹蛋黃、香菇、櫻花蝦、芋頭及滷肉，提高內餡的豐富性，口感紮實細緻又綿密飽滿，無須沾醬，渾然天成的口味強烈又濃郁，讓網友們防疫在家也能有極致鮮甜的奢華享受。

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No.14 福容大飯店

端午節即將到來，福容大飯店也趁勢推出了「端午福粽禮盒」，禮盒裡有葷有素，可以符合大家的需求。「湘蓮蛋黃粽」使用獨門調味，裹以台灣溫體豬、雪蓮子、鹹蛋華製成，勾勒出豐富的味道。

「櫻花蝦滷肉粽」則是使用東港櫻花蝦大火拌炒後製成，真材實料，口味絕佳。如果想吃甜的，「紫米果香粽」肯定是首選，紅棗、紅豆及蔓越莓完美形成多層次口感，一推出即有許多顧客詢問，也是吃膩泡麵的粉絲們宅在家的好選擇。

可購買連結：福容大飯店

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image source: 福容大飯店

No.8 良品開飯

覺得傳統粽子太無聊的話，可以試試良品開飯喔！曾得過2019蘋果日報評比創意冠軍的「椒麻牛三寶粽」，將川味的椒麻香氣融入粽中，微辣口感搭配滷透的牛三寶，保留牛筋的軟嫩及牛肚的咬勁，讓人超級驚艷！

「金華鮑貝粽」以膨湃海鮮桌宴客的概念開發，使用大量乾貨，鮑魚干貝及金華火腿，一揭開荷葉香氣撲鼻而來，豪華又氣派的滋味，是一款送禮自用兩相宜，網友表示「份量質感兼具，可以吃到傳統跟創新的味道，推推」。

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image source: 良品開飯

No.7 羅媽咪廚房（A.S.O 阿瘦集團）

阿瘦皮鞋不只賣皮鞋，也賣年菜跟粽子啦！A.S.O 阿瘦集團的自有品牌「羅媽咪廚房」推出珍味好粽系列，「珍寶鮮肉粽」使用肥瘦適中的五花肉去油醃製48小時，細嫩筍心切丁加入蛋黃、香菇，吸飽醬汁的糯米中口感多元有層次，令網友們讚不絕口。

還有「松露鮑魚干貝粽」，松露的香氣再加上鮮嫩的鮑魚、干貝，頂級用料不手軟，讓您同時擁有視覺與味覺的饗宴，每一口都吃到肥美鮮甜～

可購買連結：A.S.O LIFE、momo品牌旗艦館

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No.5 狀元油飯

狀元油飯以彌月油飯聞名，推出的肉粽也極為熱銷。其中「古早味肉粽」使用精燉、手工焙炒的滷肉，暗藏好吃的秘訣，加上特級香菇、金勾蝦等豐盛配料，呈現出道地好滋味。

使用鮑魚與干貝頂級海鮮食材的「極品鮑魚粽」與「頂級干貝粽」，完美創造輕奢風味海鮮粽，滿足饕客的挑剔味蕾。肉粽系列產品僅在端午節期間販售，想吃的網友們可不要錯過這難得的好機會！

可購買連結：狀元油飯、momo購物網

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image source: 狀元油飯

No.4 瓦城泰國料理 Thai Town Cuisine

吃膩了傳統肉粽，想要來點與粽不同的嗎？那你該來試試瓦城的泰式風味粽。經典「泰式蝦醬肉粽」加入蝦醬、蝦米與特製醬料大火拌炒的糯米，搭配肉質軟嫩的梅花肉、蜜栗子、珠貝、香菇與鹹蛋，表面灑上滿滿櫻花蝦，完美呈現瓦城泰式經典美味，讓網友稱讚「超喜歡它的醬」。

「椰香榴槤粽」將榴槤獨有的美味與椰奶香氣完美結合，加上綠豆沙，清甜滋味好吃到顛覆想像！蛋奶素「芋香紫米粽」將綿密芋頭餡與泰式椰奶結合，拌入顆粒分明的紅豆粒，黑糯米包裹、鋪上椰子肉，淋上特調椰漿醬及綠豆酥，道地南洋風味讓人難忘！

可購買連結：瓦城泰國料理 Thai Town Cuisine

image source: 瓦城泰國料理 Thai Town Cuisine

No.3 新東陽HSIN TUNG YANG

新東陽「黑豬肉香腸粽」在粽子裡包裹著厚實飽滿的香菇及口感Ｑ彈的黑豬肉香腸，每一口都有滿滿的幸福，是台灣傳統美食記憶中的好滋味，愛吃香腸的你絕不能錯過。「台式肉粽」是新東陽的暢銷冠軍，道地的北部粽香氣，美味有嚼勁的口感，成了老饕們的最愛。

「客家鹹豬肉粽」榮獲2021年度蘋果日報評比百貨組第一名的殊榮，以客家鹹豬肉為原料，鹹豬油拌入米飯，配上客家油蔥酥，帶有特殊的鹹香味，網友欣喜表示「料多實在滋味好」，還有人提到豆沙粽也可以嚐嚐「新東陽的肉粽推喔～尤其是豆沙粽！我的最愛」。

可購買連結：新東陽HSIN TUNG YANG、yahoo購物中心

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image source: 新東陽

No.1 呷七碗

粽望所歸的第一名！就是我們的呷七碗啦～在網購市場佔有一席之地的糯米專家「呷七碗」，有別於傳統的北部粽，承於古早技法的師傅在「頂級北部粽」裡頭加了菜脯，綜合豬肉、栗子、香菇、花生、金勾蝦等內餡，用黑胡椒增添香氣，口感豐富多層次，簡直是傳承了家家戶戶熟悉的幸福好味道，也是許多長輩們的最愛。

還有天下第一的「國宴干貝粽」，特選干貝及精製餡料，分量都十分澎湃，可說是國宴級的奢華享受，吃過的網友們都留言大讚「味道會讓人回味」、「吃了還想再吃」！

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image source: PChome線上購物





【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月05日至2021年06月04日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『熱門網購粽子品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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