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梅雨鋒面徘徊但降雨緩和 氣象局解除大雨特報

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局針對彰化、雲林、嘉義縣市、台南等五縣市發布大雨特報，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，彰化至台南地區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。圖／中央氣象局提供
中央氣象局針對彰化、雲林、嘉義縣市、台南等五縣市發布大雨特報，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，彰化至台南地區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。圖／中央氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「梅雨滯留鋒」仍在台灣附近徘徊，今(7日)晨紅外線色調強化雲圖顯示，強對流系統在海峽南部，雲頂高度達對流層頂(≦－80.2度)，部分砧狀雲籠罩南台灣；雷達回波圖則顯示，強回波僅佔其中一部分，其餘弱回波則反映對流胞的砧狀雲；台灣的降雨出現短暫空檔。

中央氣象局原針對彰化、雲林、嘉義縣市、台南等五縣市發布大雨特報，但在8時15分解除大雨特報，氣象局表示，由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，故解除大雨特報；今(7日)午後各地山區仍有局部較大雨勢，請注意。

吳德榮表示，根據最新(6日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(7)日「梅雨滯留鋒」仍在台灣附近徘徊，動力不穩定(低層垂直風切)的條件稍減弱，仍有激發對流，並伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)的機率，應注意天氣變化及氣象局的特報。今日氣溫稍回升，各地區氣溫：北部22至30度，中部23至31度，南部23至31度，東部22至31度。

他說，最新模式模擬顯示，明日至週六(8至12日)「梅雨鋒」逐漸北移，但台灣附近水氣仍多，大氣不穩定，午後易有「強對流」發展，帶來局部陣雨成雷雨，近山區及部分平地受影響，仍有「劇烈天氣」發生的機率；各地氣溫回升、白天悶熱，注意防曬、防中暑。

吳德榮表示，這波「梅雨滯留鋒」所累積的大量降雨，約與上波伯仲之間，且最大降水正好分布在最缺水在中南部，可謂貢獻良多。再加上未來將有連續多日的午後「強對流」加持，其分布雖然是局部的，但對進一步紓解旱象總是有幫助的。不過，其所伴隨的「劇烈天氣」，還是有可能致災的，應持續注意。

梅雨 吳德榮 天氣動態

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