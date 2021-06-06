一張圖看天氣！鋒面近尾聲 兩階段晴雨變化曝光

中央氣象局在臉書粉絲團預報天氣，未來一周台灣附近的天氣系統，將是鋒面逐漸遠離、太平洋高壓勢力逐漸增強的過程，民眾的感受將可分為兩個階段，周四前各地仍有雨勢但會逐漸趨緩，周五後以午後雷陣雨為主，沒下雨時感受偏悶熱；另南方熱帶洋面上可能有熱帶系統發展，要持續留意。

氣象局表示，周一至周四期間是梅雨鋒面尾聲，鋒面將北抬，台灣附近還有一些水氣，各地降雨機率較高、趨勢逐日遞減，仍要留意連日下雨後可能產生的災情。周一時全台仍容易下雨，但相較於這兩天降雨強度、範圍都減少；周二至周四南部、東半部仍易偶雨，中、北部轉午後雷陣雨型態。

氣象局提醒，這段期間仍要注意防範短延時強降雨，低窪地區慎防淹積水，另因連日降雨，部分地區及山區要留意土石鬆動。

周五過後太平洋高壓勢力西伸，台灣附近轉為偏南風或東南風，水氣減少，降雨機會將以午後雷陣雨為主，注意可能有較大雨勢發生。氣象局說，迎風面南部、東半部仍有小範圍短暫陣雨，其他各地大致多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，要注意瞬間強降雨、雷擊、強陣風。

氣象局說，周五過後各地氣溫將上升，沒下雨時感受悶熱，民眾要注意補水、防曬、防中暑。