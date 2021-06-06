「高雄好家載」計程車外送服務上線 「LINE熱點」點餐付款一鍵搞定

居家防疫不出門，餐飲食材、各種生活用品都得靠網購物流、外送服務來幫忙，也造成近日屢屢發生熱門時段外送員不足，等待時間漫長的困擾。近日高雄市政府宣布推出「高雄好家載」計程車餐飲外送服務，包括LINE與iCHEF平台也宣布加入計畫即刻上線。

LINE以「LINE熱點」作為消費者尋找餐飲店家與線上點餐的主力資訊平台，預計陸續收編達上千家高雄餐飲店家。消費者只要透過LINE熱點就能一次完成瀏覽店家資訊、線上點餐、線上支付，與美食外送4大服務。點餐滿499元，結帳時選擇線上支付，系統將自動扣除高雄市政府所補助的85元運費，由計程車送餐。此外，LINE TAXI也特別加碼相挺，所有「高雄好家載」合作特約店家，皆可申請LINE TAXI企業簽單方案，享有免墊付款項、次月結帳車資，以及趟趟車資再折扣5%的優惠。「高雄好家載」第二階段，LINE熱點將會繼續協助「高雄好家載」為傳統市場與夜市攤商進行線上佈建，讓外送不只是美食，也能外送蔬果生鮮等。

LINE熱點更已經完成與線上點餐平台的串接，像是12CM、Ocard、大麥、你訂、肚肚、快一點、微碧，首波上線的店家包含迷客夏、路易莎，還有羊窩窩一碗小羊肉、牛丁次郎坊x高雄支店、健人餐廚、起家雞、起士公爵、伊府將鍋燒連鎖等餐廳美食名店。此外，「高雄好家載」活動合作的餐廳，在LINE熱點的店家資訊中會標示「高雄好家載」字樣，在餐廳門口也會貼上有「高雄好家載合作特約店」的貼紙，方便消費者辨識。