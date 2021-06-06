影／高雄大寮陽明山莊一度慘淹70公分深 居民叫苦

高雄市大寮區今天清晨強降雨宣洩不及，「陽明山莊」一帶一度淹水達70公分，水漫進地下室、民眾居家，社區趕緊通知住戶移車，仍有居民車子遭淹拋錨。

大寮區山頂里長楊秀花說，陽明山莊後方疑因整地植被遭破壞，導致近年逢大雨就淹水噩夢，今天上午7點多接到社區主委等居民來電反映，社區淹水了，滾滾泥流黃水流入社區，水深一度超過成人小腿肚，至少70公分，相當驚人。

楊秀花表示，向水利局等單位求助，後來是由消防分隊送來抽水機幫忙抽水，才化解燃眉之急。大寮陽明社區有700多戶住戶，規模不小，楊秀花說，希望市府能協助改善淹水問題，擺脫居民淹水之苦。