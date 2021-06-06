旱象紓解 苗栗、台中、北彰化不限水了

連日大雨紓解旱象，旱災中央災害應變中心指揮官、經濟部長王美花宣布，苗栗及台中地區水庫集水區平均降雨量已超過100毫米，即日起取消苗栗、台中、北彰化地區分區供水紅燈措施。

經濟部表示，繼上周一波梅雨鋒面帶來明顯降雨，近日彩雲颱風及梅雨鋒面再為台灣地區帶來豐沛雨量，進一步紓緩水情，自6月1日迄今中部地區累積降雨超過平均100毫米，決定取消苗栗、台中、北彰化地區嚴格的分區供水措施，並於明（7）日召開工作會報，與各單位進一步檢討後續抗旱節水策略。

台水公司也說，中部地區自4月6日起迄今已實施9輪分區供水措施，期間感謝相關縣市政府、國軍、水利署以及相關團體及志工的協助，更感謝受影響轄區民眾的支持與配合，讓有史以來實施最久的分區供水措施，能夠在大家同心協力下渡過這次百年大旱。

台水指出，在旱澇交替之際，配合政府政策持續執行各項抗旱應變作為，同時做好各地區防汛整備工作。雖然整體水情已逐漸好轉，仍籲請民眾珍惜水資源，共同節約用水。