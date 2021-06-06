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台南大雨不斷 柳營區425毫米累積24小時雨量最多

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南降雨明顯，水利局將三爺溪排水移動式抽水機啟動抽水。圖／台南市政府水利局提供
台南降雨明顯，水利局將三爺溪排水移動式抽水機啟動抽水。圖／台南市政府水利局提供

台南市受梅雨鋒面影響，自昨(5)日下午開始有間歇性大雨，預估明(7)日雨勢才會趨緩，統計統計到今天11時，24小時累積雨量最多的是柳營區425毫米，最大時雨量則是官田83毫米，目前道路積水尚有7處封閉，橋梁封閉4座。

行政院長蘇貞昌上午與台南市長黃偉哲舉辦視訊會議，關心台南市的降雨狀況。

蘇貞昌在視訊中表示表示，感謝老天爺在台灣最需要雨水的時候，及時幫解決民生用水和工業用水的需求，現在民眾可以稍微解除用水的緊張，「中部地區的限水政策，今天就可以解除」，感謝全國同胞在這一段時間內配合政策節約用水。而因為這兩天的下雨，全國同胞也必須防範瞬間暴雨所帶來的損失，希望大家除了抗旱，也能做好防汛的工作，同時感謝第一線的地方政府至今所做的努力。

水利局補充，根據中央氣象局及水情三級應變中心資料顯示，台南受梅雨鋒面影響，截至6日上午11時，最大24小時累積雨量為下營區425毫米，全市37區皆達大豪雨等級，另根據氣象預報，本日梅雨鋒面依舊是滯留於台灣上空，因此台南都還是陰有短暫陣雨或雷雨的天氣，預期白天還是會有較大雨勢發生，不過隨午後西南風略有減弱，台南的降雨將逐漸趨緩，雖然後續迎風面地區陸陸續續都還是有些陣雨，但整個降雨範圍及強度將會明顯的縮減。

水利局說明，因應梅雨鋒面及熱帶型低氣壓外圍環流影響，水利局已於6月4日先行啟動防汛巡查，指示抽水站、抽水機操作人員保持警戒，並確保油料充足，並於6月5日上午8點啟動三級開設，經統計共有喜樹、下營、安平、永康等47座抽水站起抽，截至6日上午11點，抽水量約773萬噸。

水利局表示，本次強降雨事件截至6日上午11點止，總計積淹水通報案件計有27處，主要分布於麻豆、新營、後壁、下營及永康等區，目前已退水23處、未退水7處，包含麻豆區北勢南57涵洞、麻豆區北勢里東平寮過西平寮涵洞及新市區三舍里涵洞……等7處，積淹水深度介於10到80公分(其中30公分以上涵洞有4件)，部分道路有積淹水災情傳出，主要係強降雨集中宣洩不及所致，多數地區於降雨趨緩後隨即退水，少部分低窪及涵洞區域尚在退水中，計有7處道路及4處橋梁因降雨影響，暫時封閉，另行政院農委會水土保持局目前對本市發布3條黃色土石流警戒(楠西區) ，請用路人務必多加留意相關情資。

水利局呼籲民眾外出務必注意安全，也可多利用「台南水情即時通APP」，及台南市政府官方Line群組或中央氣象局官方網站，隨時掌握降雨及交通資訊，也要多加留意劇烈天氣可能導致的災害，務必提高警覺；市民朋友如有災情欲通報，歡迎撥打市民服務專線1999。

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