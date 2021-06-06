西南方有水氣製造機！ 伴隨閃電對流 彭啟明關注高屏

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，台灣西南方，這兩天像是一個水氣製造機一樣，不斷的有水氣往南台灣輸送，同時發展也伴隨閃電對流，今天高屏區域一定要再多小心，提高警覺。

行政院長蘇貞昌今天到水利署掌握水情，經過水利單位評估，上午已宣布苗栗、台中、北彰化地區，即日起取消分區供水紅燈的措施。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，其實蘇貞昌對德基集水區的雨量還有點擔心，後續還要關心，氣象資料上看，未來主要還是要靠午後對流撐一下，然後就是要等颱風了。

氣象局持續發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，台南市已有局部大豪雨發生，今天高雄市、屏東縣有局部豪雨或大豪雨，台南市有局部大雨或豪雨，嘉義以北至苗栗及南投、宜蘭、花蓮、台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。大豪雨地區：高雄市、屏東縣。