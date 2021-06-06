雨神發威！高屏攔河堰一夜暴漲解救水情

41歲的「再現劇團」團長黃民安不久前在草草戲劇節的演出空檔驟逝，經檢察官相驗後，確認其為高膽固醇血症誘發心因性休克致死。對於此一憾事，大家感傷之餘，不免心生疑惑「有劇團界型男之稱的黃民安，身材標準並不胖，為什麼會有高血脂？」

2021-06-07 13:48