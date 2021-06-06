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雨神發威！高屏攔河堰一夜暴漲解救水情

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市受滯留鋒面影響全市有雨，有望解救全台水情。圖／翻攝自中央氣象局網站
高雄市受滯留鋒面影響全市有雨，有望解救全台水情。圖／翻攝自中央氣象局網站

高雄市受滯留鋒面影響全市有雨，高屏溪河川流量一夜暴漲，根據水利署南區水資源局統計，高屏溪攔河堰河川流量從今天凌晨1點的每秒93立方公尺，一路成長至今天下午1點的每秒3751立方公尺，有望解救全台水情。

中央水情會議已預計明天有望宣布解除中部「供5停2」紅燈，南水局副局長鄒漢貴表示，目前高屏溪流量大增，今天中午12點時河川流量已到每秒3949立方公尺，超過全市一日正常用水非常多，相信經過這波降雨可解救全台水情，至於高雄是否能從黃燈（減壓供水）轉為綠燈（水情提醒）須由中央決定。

滯留鋒面帶來大量降雨，目前曾文水庫蓄水率達10.08%、南化水庫37.38%、澄清湖水庫100%、阿公店水庫38.79%、鳳山水庫52.93%，其中澄清湖水庫主要供高雄民間用水。

高雄市受滯留鋒面影響，高屏溪攔河堰水量一夜暴漲，目前已達3751立方公尺／秒。圖／南區水資源局提供
高雄市受滯留鋒面影響，高屏溪攔河堰水量一夜暴漲，目前已達3751立方公尺／秒。圖／南區水資源局提供
高雄市受滯留鋒面影響，高屏溪攔河堰水量一夜暴漲，目前已達3751立方公尺／秒。圖／翻攝自南區水資源局網站
高雄市受滯留鋒面影響，高屏溪攔河堰水量一夜暴漲，目前已達3751立方公尺／秒。圖／翻攝自南區水資源局網站

南化水庫 高屏溪 澄清湖

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