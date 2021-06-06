全台前十大降雨9處在台南 新營5座跨急水溪過水橋急封閉

梅雨鋒面來襲，台南市昨下午起多處強降雨，入夜雨勢加大，新營區公所緊急將跨急水溪的土庫、南興、舊廍、鐵線過水橋緊急拉起封鎖線，禁止用路人往來，除已在公所粉絲專頁發布，將俟天候狀況改善及橋面積水消散後，再開放通行，籲請鄉親們配合。

台南地區昨下午起雨勢明顯轉大，水利署入夜針對新營、玉井、下營、後壁、善化、麻豆、鹽水、將軍等區，發出一級或二級淹水警戒 ，因大雨滂沱，排水宣洩不及，麻豆圓環中山路及中正路一帶，一度傳出積水約20多公分，所幸雨勢暫時轉小後迅速退去，不過商家們忙善後，已嚇出一身冷汗。