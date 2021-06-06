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全台前十大降雨9處在台南 新營5座跨急水溪過水橋急封閉
梅雨鋒面來襲，台南市昨下午起多處強降雨，入夜雨勢加大，新營區公所緊急將跨急水溪的土庫、南興、舊廍、鐵線過水橋緊急拉起封鎖線，禁止用路人往來，除已在公所粉絲專頁發布，將俟天候狀況改善及橋面積水消散後，再開放通行，籲請鄉親們配合。
台南地區昨下午起雨勢明顯轉大，水利署入夜針對新營、玉井、下營、後壁、善化、麻豆、鹽水、將軍等區，發出一級或二級淹水警戒 ，因大雨滂沱，排水宣洩不及，麻豆圓環中山路及中正路一帶，一度傳出積水約20多公分，所幸雨勢暫時轉小後迅速退去，不過商家們忙善後，已嚇出一身冷汗。
根據氣象局資料顯示，昨（5 )日凌晨0時起至今（6）日凌晨0時，全台前10大降雨地區，台南市包辦前9處，以下營區累積279毫米第一，其次為251毫米、麻豆247毫米、新營240毫米、東河（東山）230.5毫米、後壁230毫米、玉井27毫米、王爺宮（六甲）227毫米、山上223毫米。因應強降雨可能引發災情，市府水利局昨（5）天上午8時起開設梅雨鋒面三級應變中心，並與各公所保持密切聯繫，確實掌握降雨及災情狀況。
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