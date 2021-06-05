嘉義長庚研究台灣全發酵紅茶抑制新冠病毒增生效果好

嘉義長庚醫院中醫科研究團隊尋找對新冠肺炎病毒有療效本土植物，特殊萃取發現本土茶葉有種結構物質「多酚羥基茶駢酚酮」，可抑制病毒增生，獲國際SCI醫學期刊「醫學病毒雜誌」接受，近2年共刊登3篇，研究發現台灣本土茶葉以全發酵紅茶效果比較好。

去年新冠肺炎爆發，嘉義長庚中醫科副教授吳清源醫師擔任中醫科主任，帶研究團隊結合西醫科，研究對抗疫情方法，在台灣本土茶葉電腦模擬，發現可抑止病毒增生的「多酚羥基茶駢酚酮」物質成份，後續研究透過細胞及老鼠等動物試驗，證實台灣茶可能具有預防新冠病毒感染效用，研究結果發表國際期刊。

吳清源 指出，新冠病毒感染途徑透過人體細胞ACE2受體，在穿膜蛋白幫助下進入人體細胞，研究團隊發現茶葉有種特殊萃取物，可結合控制病毒增生蛋白，抑制病毒增生，研究比對各茶葉品種，發現台灣本土紅茶效果最佳。

吳清源說，第二篇研究「手套理論」，形容病毒好比「棒球」，人體接受體像是「手套」，「如果把手套拿掉，病毒就沒有手套可黏附人體細胞，因此人體手套（接受體）下降或變少，新冠病毒就不容易進入體內。

研究發現發酵茶抑制接受體效果佳，不只單一茶黃素有效，還有其他成分及特殊品種發揮作用，有些成分可移除「手套」，有些讓「手套漏接」，互相加乘達到保護作用。他說，茶葉種類很多，產地不同，各樣茶葉品種製作過程不一，像全發酵、半發酵、沒發酵，研究分析，產地以台灣茶葉全發酵紅茶效果比較好。

病毒變異傳播迅速，吳清源帶領研究團隊積極研究變異株，希望完成人體實驗，研究成果提供預防作用，降低感染率，提醒民眾防疫不要恐慌，心放寬，睡飽吃好，營養均衡，提升免疫力，等疫苗接種。