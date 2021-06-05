防端午連假成破口台鐵祭「鎖位」措施 超過2成不賣票

端午連假就要到來，今天有網友測試台鐵訂位系統時發現，部分時段南下車票都售罄，以為出現防疫破口。對此，台鐵表示，即起超過兩成乘載率的列車基本上都會「鎖位」，以管控搭載人數，避免疫情升溫。

實際上，中央流行疫情指揮中心日前就已指示，為避免端午連假出現防疫破口，大眾運輸乘載量要盡量維持在兩成。交通部長王國材說，已有指示雙鐵、客運比照辦理。

今天有網友測試台鐵訂位系統時發現，11日下午南下高雄的尖峰時段車票都完售，以為買不到票是因為防疫出現破口。

對此，台鐵表示，只要端午連假列車出現超過兩成的乘載率，就會鎖住不讓旅客訂票，讓每列車都控制在兩成。不過據台鐵上周四統計，基本上大多數的列車都沒有超過兩成，僅有少數尖峰時段超過。

台鐵說，除了售票會控制在兩成，也研議協助旅客更換班次，以及提供一年內退票免費。