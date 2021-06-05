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不知確診跑去捐血！疫調人員成幕後英雄 緊急銷毀個案血液

中央社 / 新北5日電
新北市警局疫調分析中心支援確診個案疫調，曾發現有個案在不知自己確診狀況下捐血，後來緊急通知捐血中心，銷毀血液。示意圖／ingimage
新北市警局疫調分析中心支援確診個案疫調，曾發現有個案在不知自己確診狀況下捐血，後來緊急通知捐血中心，銷毀血液。示意圖／ingimage

新北市警局疫調分析中心支援確診個案疫調，曾發現有個案在不知自己確診狀況下捐血，後來緊急通知捐血中心，銷毀血液。市警局說，疫調是疫情控制的核心工作，也是幕後英雄。

新北市府設置市警局疫調分析中心，投入200名警力，每天動員80人不眠不休疫調「找人」與「找地點」，以便擴大匡列接觸者，透過篩檢找到陽性個案。

不少參與疫調的員警今天在臉書（Facebook）社群反映，許多個案抱怨多次接獲不同單位重複訪談，甚至已住院治療不想再被調查，也有已死亡的個案也重複派案疫調，讓防疫過程受挫。

有員警反映個案無人接聽電話，或家人確診急需關懷救助，橫向聯繫求助無門，在內部群組反映長期無法解決問題。

衛生局長陳潤秋今天在疫情說明記者會中，被問到此事時表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情是公共衛生體系所面臨的巨大挑戰，感謝警方支援，遇到疫調細節與流程，將會滾動檢討。

市長侯友宜表示，警察局、教育局、校護與各單位都協助疫情調查，衛生局人員也很辛苦，該解決的問題就要立即有效率解決，才有助於落實防疫，並追蹤與匡列接觸者。

實際參與疫調的賴姓警官表示，疫調過程要耐心傾聽，在蛛絲馬跡中尋找細節，不放棄任何的可能，有如「大膽假設、小心求證」的科學辦案，也由監視器與通聯記錄尋找接觸者，框定足跡才有利於防疫。

他說，過程中，曾獲悉一名同是彰化縣同鄉的個案，急需關懷救助，他立即轉介衛生局及社會局處理，後來知道確診個案解決難關後送治療，心裡感覺安慰。

支援衛生局最早一批的何姓疫調人員表示，在衛生局看到疾管科人員忙得人仰馬翻，協調醫療院所安排確診者入住，找地方收容輕症確診者，安排確診者家屬居家隔離的去向，除分身乏術連週日也沒有休息。

市警局保防科楊姓專員表示，疫情嚴峻就如國難般，受害最深且最需要被關心的就是確診個案與家人。能在當事人哭泣、求助、不知所措與埋怨中，解決問題才是關鍵。

楊姓專員說，曾有確診當事人在不知自己確診下捐血，疫調人員知道後，馬上聯絡衛生單位將這一袋血立即抽出銷毀。疫調也是人道的工作，對自己能參與這項工作感到驕傲，對疫調同仁付出也表示感恩。

警方說，疫情調查是疫情控制的核心工作，盡可能多框列感染源，在外的警察及民眾才能避免遭受病毒威脅。當受援助的個案或家屬真心感謝時，一切辛苦都值得。

新冠肺炎 COVID-19

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