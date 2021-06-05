新冠肺炎重症照護 「超人姿勢」助改善血氧

新冠肺炎疫情嚴峻，國內重症與死亡人數持續攀升，台大醫院新竹分院院長余忠仁表示，呼吸窘迫的中重症患者可採俯臥、類似超人飛翔的姿勢，有助改善患者血氧濃度。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情嚴峻，尤以高齡者是重症高風險群。總統蔡英文今天下午發表談話，指示要強化醫療能量，降低重症和死亡率。

衛福部疾管署今天舉辦「新冠病毒重症個案臨床處置」線上教育訓練課程，由胸腔重症專家、台大醫院新竹分院院長余忠仁，與台大醫院隔離加護病房主任阮聖元，分享重症臨床處置與實際照顧經驗。

余忠仁分享國外重症照顧經驗，發現改善病況重點並非藥物，而是使用高流量氧氣鼻導管、加熱型呼吸道加濕器，以及採俯臥姿勢等。

余忠仁特別提到，俯臥姿勢在這波疫情中，是重要的醫療照護動作，患者右手彎曲靠著頭，左手翻到背後，類似超人在天空飛翔的姿勢。

余忠仁接受中央社記者電訪表示，這種「超人姿勢」適用於呼吸窘迫、有急性肺損傷的中重症患者，可讓胸部起伏變小，脊椎固定與腹部些微擠壓，能讓肺部換氣較均勻，改善血氧狀況。

余忠仁說，台大醫院就收治一名患者，採俯臥姿勢照護，即便仍會呼吸喘，但還可以用手機看電影，這種姿勢在疫情期間被大量推廣，但患者俯臥時間無法太久，大約1小時。

俯臥雖對病況有幫助，並非所有重症患者都適用，阮聖元提到，有病患不習慣趴睡姿勢，孕婦也不會採取這種照護姿勢。另外，頸椎受傷、過度肥胖患者也不適用，也不建議未經訓練的醫護人員替患者採取此姿勢。