愈晚雨愈大！ 梅雨鋒面發威 高屏估雨量破300毫米

梅雨鋒面籠罩全台。中央氣象局說，中部以北愈晚雨愈大，南部則持續有明顯雨勢。其中高雄、屏東雨量預估可以來到200到340毫米。

氣象局課長林秉煜說，今天開始到下周一受到滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，今明兩天西半部、東北部都會有短延時強降雨，短時間雨勢很強，留意局部大雨或豪雨，南部山區有豪雨或是大豪雨可能。

林秉煜說，預估中部以北山區、東北部山區有局部大雨或是豪雨，此外台南、高雄、屏東下雨很明顯，平地跟山區都是。目前高雄跟屏東預估雨量可達200到340毫米左右，愈來愈晚下雨愈顯著。

林秉煜說，台灣上空是滯留鋒面，上面有大小對流雲系，對流系統很值得注意。台灣西南側也有小尺度、中尺度在發展，一旦發展起來，帶來強降雨，就會即時發布大雷雨訊息，或是豪雨、大雨特報。

目前氣象局已針對屏東、台南、高雄、苗栗、台中陸續發布大雷雨即時訊息。

林秉煜說，南部、新竹、苗栗、台中下午有比較強降雨，對流發展所致。下半天到明天，台灣西側海域天氣急為不穩定，有中小尺度發展起來，有明顯雨勢。今晚到明天南部降雨還是持續，中部以北會變明顯。到了明天白天，中部以北降雨會比較偏山區。

氣象局持續發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天高雄市、屏東縣地區及嘉義、台南山區有局部大雨或豪雨，台南以北、南投、宜蘭地區及澎湖、蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。