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苗栗台中台南高雄屏東大雷雨 示警區域看這一次查
中央氣象局針對苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。
大雷雨即時訊息示警區域：苗栗縣苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、公館鄉、銅鑼鄉、頭屋鄉、西湖鄉，台中市大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、外埔區、大安區、龍井區。
氣象局並針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分。
大雷雨即時訊息示警區域：台南市七股區、仁德區、歸仁區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區，高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區，屏東縣潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、春日鄉、獅子鄉、琉球鄉。
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