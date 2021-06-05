赴美機票成長2.5倍！商務艙轉機50萬 仍願埋單

新冠肺炎疫情影響，衝擊航空、旅遊業已年餘，原本航空公司大砍航班數，但近來卻因台僑、留學生紛紛飛美，加上商務客、自由行旅客大增，航班供不應求。雄獅旅遊官網美加機票搜尋量，本周較上月同期增加1.6倍，旅客預訂人數較4月成長2.5倍，業者表示，6月起飛美國洛杉磯的經濟艙機票約6萬8千元起、商務艙機票最高約23萬元，若是轉機行程甚至一張商務艙機票可達50萬元，仍有消費者願意埋單。

目前台灣直飛美國的航班，長榮航空將從6/8起，將洛杉磯每周3班增加至每周7班。雄獅旅遊觀察，美國線機票訂單自5月中旬起陸續增加，雄獅集團品牌策略總經理游國珍分析，5月相較於疫情嚴峻前的4月，美國線機票營收成長率達73%，6月開始整體訂單量較4月成長2.5倍，目前預訂赴美機票大致有5類族群，包括持有美國護照、有綠卡、赴美留學者(9月開學返校)、財務自由者，以及在台灣的外國人。

此外，除了機票及處理ESTA簽證，民眾也會委託旅行社代訂美國當地飯店、當地交通接送、專人翻譯等，其中不乏高端市場客製化需求。

游國珍坦言，赴美市場增溫，以美西洛杉磯、舊金山最熱門，包括加州6/15起解封、求學、商務、疫苗都是原因，目前也接到高端客戶預定30至45天的來回機票和住宿，表明要赴美打疫苗。若以一般的美國經濟型酒店為例，往返機票和一個月的住宿費用合計約20萬元，若以商務艙加上四星級以上的酒店預估50萬元。

由於美國疫苗較為充足，藥局、Costco、醫院等都可施打，因此，位於疫苗施打點附近的長租型公寓式酒店，或是較無語言溝通問題的華人地區酒店，都是詢問評估的要件之一。雄獅旅遊提醒，赴美打疫苗，機場及搭機都有很高的染疫風險，更要考慮疫苗施打後的副作用、當地排華問題等，建議謹慎評估而後行。

雄獅旅遊位於加州的美國分公司的當地觀察，由於美國施打疫苗較為普及，美國境內旅遊已開始復甦，目前加州疫苗施打率已近六成，預計6/15解封，部分場所甚至取消配戴口罩，並取消餐廳用餐人數限制，解除社交距離。