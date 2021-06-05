防疫優先 新北推線上認養毛孩、預約看診服務

本土疫情嚴峻，新北市動保處號召轄內261間動物醫院全面實施預約看診服務，寵物有看診需求，可以先行電話或網路預約，民眾進入動物醫院前，需配合3項防疫措施都完備才可進入診間；另外，新北市毛寶貝生命教育園區及各動物之家已暫時停止對外開放，民眾如要認養，可利用智能認養網路即時影像，不讓疫情影響毛孩認養機會。

動保處表示，為能讓所有飼主攜帶毛寶貝安心就診，需先量好額溫、配戴口罩，掃描QRcord實聯制才可進入診間，診療過程只能有1位飼主陪同。防疫期間也不定期宣導，要求動物醫院人員全面實施配戴口罩、手部消毒、體溫監測及進出人員實聯制等防疫相關規定。

新北市獸醫師公會理事長簡子寧表示，民眾從外頭進入家中可先換洗乾淨衣物、用肥皂洗手，寵物排泄完用肥皂水擦拭過，隨手清潔幫家中寵物做好防疫，另外提醒民眾盡量減少攜帶寵物外出，如有寵物健康問題可以先向家庭獸醫師電話諮詢，如有看診需求可以先行預約。

全國升至第三級疫情警戒，新北市毛寶貝生命教育園區及各動物之家已暫時停止對外開放，工作人員進出皆採實聯制登記，新北市政府動保處已加強各個動物之家防疫措施，並宣導民眾多利用智能認養網路即時影像系統，線上挑選可愛的毛寶貝，彼此陪伴在家一起度過防疫期間。