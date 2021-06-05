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梅雨鋒面來勢洶洶 中部以北今晚到明晨雨勢加大

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
央氣象局說，今天到下周一滯留鋒面影響，上午10時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於10時30分舉行記者說明會。圖／氣象局提供
央氣象局說，今天到下周一滯留鋒面影響，上午10時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於10時30分舉行記者說明會。圖／氣象局提供

受到今年第二波梅雨滯留鋒面影響，南部開始有雨勢，中央氣象局已針對嘉義、台南、高雄、屏東發布豪雨特報，彰化、南投、雲林跟台東也有大雨。氣象局說，周末都是鋒面劇烈影響時間，中部以北今晚到明天清晨或白天，雨勢會更為明顯。

氣象局說今上午10時啟動今年首次較大規模或較劇烈豪雨作業，並於10時30分舉行記者說明會。

氣象局課長林秉煜說，滯留鋒面影響台灣天氣不穩定，西半部跟東北部有局部大雨或豪雨，南部山區可能有大豪雨。鋒面位置上有許多對流雲系發展，下面降雨非常明顯，台灣東側還有減弱為熱帶性低氣壓的彩雲颱風，但影響不大。台灣西南側則有大顆對流雲系，昨天對南部有短時強降雨，出現10到20毫米時雨量，今天也都要特別注意。東部以北、其他地區也會有降雨。

林秉煜說，上午已發布豪雨特報，中南部有局部大雨，高屏、嘉義和台南山區都有局部豪雨，今明都有短延時強降雨，非常短時間有非常猛烈雨勢。

林秉煜說，從定量降水預報圖可以看到，今天白天西半部有明顯雨勢，北部有下雨但不明顯。今晚到明天清晨，降雨範圍有所改變，等級也有改變，中部以北到明天清晨有比較明顯雨勢通過，山區平地都有機會。南部降雨則持續，高屏雨勢很大，平地山區都有短延時強降雨，時間也長，高屏、南部山區可能會有大豪雨機會。雖然最近不是大潮，沿海地區也會有機會淹水。

那是否北部會出現和昨天一樣的降雨，林秉煜說，昨天北市3小時300多毫米雨量不常見，北部還是會下，但應該不會那麼大，今晚到白天中部以北有比較明顯雨勢發生，要注意強降雨，且要注意強降雨隨時會發生。

至於鋒面何時會趨緩，林秉煜說，鋒面到明晚還是在中部地區，周一會稍微北抬，到下周一都受到影響，天氣較為不穩定，但今明兩天降雨明顯。下周二轉為偏南風，降雨會再小一點。

豪雨 氣象局 嘉義

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