豪雨特報！ 梅雨鋒接力 鄭明典：強對流胞排隊成列

昨天大台北午後的短延時強降雨猛烈，造成雙北多處積淹水，時雨量尤以台大測站350.5毫米最驚人，其次為南投縣桶頭測站267.5毫米。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，昨天北部的強降雨真是極端，創本島時雨量的觀測紀錄，都會區的短時間積水應該也是個大震憾，不熟悉的極端天氣總會是問題。

中央氣象局上午發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天高雄市、屏東縣地區及嘉義、台南山區有局部大雨或豪雨，南投、彰化至台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

「彩雲走了，南部的雨也來了」。鄭明典說，他看衛星雲圖，隱約有條線，上面有排隊成列的強對流胞，這是很常見的一類梅雨雨型。這種型態出現，上面的強對流胞的生命期會拉長，影響時間比一般午後對流長很多。更重要的是，這種強對流胞通常移動緩慢，所以對地面觀測來說，就是降雨持續性高。