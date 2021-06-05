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豪雨特報！彩雲走了梅雨鋒接力 強對流胞排隊成列

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梅雨滯留鋒來了！ 吳德榮：劇烈天氣恐致災 注意防範

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天凌晨2時的中央氣象局雷達回波合成圖顯示，在台灣東方海面的弱螺旋狀回波，為彩雲殘餘的低層環流(左圖)。4時閃電系統，偵測到台灣西南方有密集的閃電現象(右圖)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
今天凌晨2時的中央氣象局雷達回波合成圖顯示，在台灣東方海面的弱螺旋狀回波，為彩雲殘餘的低層環流(左圖)。4時閃電系統，偵測到台灣西南方有密集的閃電現象(右圖)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天凌晨2時的中央氣象局雷達回波合成圖顯示，在台灣東方海面的弱螺旋狀回波，為彩雲殘餘的低層環流。原在其西側的水氣已併入梅雨滯留鋒，台灣西南側大氣很不穩定，有雷雨胞在其中消長，伴隨閃電的現象。

他說，今天至下周一梅雨滯留鋒在台灣附近徘徊，有激發中、小尺度對流系統的條件，並伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨，各地皆應注意天氣變化及氣象局的特報。今天雲多降雨、天氣稍轉涼，北部23至28度，中部23至29度，南部23至30度，東部23至30度。

吳德榮表示，下周二至周五梅雨鋒雖逐漸北移，台灣附近水氣仍多，天氣很不穩定，午後易有強對流發展，應注意劇烈天氣的發生。

他說，這波梅雨滯留鋒所累積的大量降雨，與上一波比，約在伯仲之間，再加上連續多日午後強對流的加持，目前旱象應可獲得進一步的紓解；但其所伴隨的劇烈天氣，還是有可能致災的，切莫輕忽，應注意防範。

梅雨 吳德榮

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