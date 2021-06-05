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中部限水 有望解除
豪雨狂炸北北基，水利署副署長王藝峰昨（4）日表示，根據中央氣象局資料顯示，今、明兩天的降雨範圍大，影響區域也廣，若未來兩天中部地區集水區也能出現像前幾天的那一波強降雨，是有機會解除「供五停二」。
王藝峰指出，解除「供五停二」是由中央災害應變中心綜合研判，集水區降雨達110毫米是其中一項重要因子。
旱災中央災害應變中心預計下周一（7日）召開第14次工作會報，若這幾天中部地區集水區降雨明顯，就有可能在當天決定提前結束苗栗、台中、北彰化「供五停二」的分區供水限制。
根據經濟部水利署資料顯示，昨日下午這波雨勢，截至下午4時共計挹注全台水庫1,984萬噸，其中翡翠水庫就占1,400萬噸，石門水庫有228萬噸。
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