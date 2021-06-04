慰勞醫護 醫事人員津貼已發逾33億元

衛生福利部醫事司發放醫事人員新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫津貼，慰勞醫院與醫護人員照護辛勞，去年3月到今年3月已發放新台幣33.26億元。

醫事司長劉越萍今天告訴中央社記者，去年3月開始，醫事人員津貼都會預先撥款8成給提申請的醫院，醫院再補件申請後續款項，醫事司將審核，通過後發給全數款項。

劉越萍說，去年醫事人員津貼共187家醫院申請，總申請額近27.89億元，目前已撥款27.44億元，有162家醫院已全數撥款；其餘25家醫院已預撥申請金額8成，後續待醫院補件，複審通過可撥發剩餘款項。

至於今年1月到3月，171家醫院申請；劉越萍說，醫事司已預發8成款項約5.28億元，後續款項也已撥發5352萬餘元。目前已55家醫院全數撥款，其餘116家醫院待補件複審，通過可撥發餘款。