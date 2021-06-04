民眾票選不歡迎車牌出爐 LGG等14組公總決定暫不製作

交通部公路總局對現行核發車牌英文代碼拼字遇有特殊含義、諧音不雅部分，以往採暫不製作方式處理，考量前有民眾對車牌之英文代碼是否妥適有不同觀點，將今年預計製作之各車種號牌，挑出英文拼字有含義、諧音之30組代碼，於今年3月12日至4月12日在監理服務網蒐集各方意見。公總說，結果顯示民眾認為無不妥的有16組，將全部製作核發；認為有特定團體、組織或疾病、不吉利解釋之英文代碼及不合適意見比例較高（一成以上）有14組，則仍暫予保留不製作，將視需求研議規劃專案製作之可行性。

公總說明，監理服務網1個月期間總計蒐集2萬1984筆意見，該次調查30組代碼，依意見調查結果，認為無不妥共16組，包括：BNU(大西洋銀行)、BPD(邊緣性人格障礙)、BPW(國際職業婦女協會)、BRT(快捷公車)、KEY(鑰匙)、NQU(國立金門大學)、NRT(日本成田機場)、NSB(國家安全局)、NTD(新台幣)、NTU(國立台灣大學)、NUK(國立高雄大學)、NUN(尼姑)、NUU(國立聯合大學)、RED(紅色)、TEA(茶)、TED(美國媒體組織)等。

另認為英文代碼含義、諧音，不合適製作為車牌共14組，包括：AGG(諧音)、AGY(諧音)、ANT(螞蟻)、APE(猴子)、BPH(良性攝護腺肥大症)、BRA(女性內衣)、END(結束)、ERR(錯誤)、LAY(躺下)、LGG(諧音)、MAD(瘋了)、MKT(民國黨)、NTJ(伊斯蘭聖戰主義組織)、NTR(戴綠帽子)，其中NTJ的19.6%為不合適比例最高代碼。