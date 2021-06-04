梅雨鋒面接力襲 周末全台有雨、南部山區恐大豪雨

今年第三號颱風彩雲，已經解除海上、陸上颱風警報。氣象局說，已經減弱為熱帶性低氣壓，但還是離台灣很近。此外，周末迎來梅雨鋒面會為各地帶來明顯降雨，西半部和東北部慎防豪雨，南部山區恐有大豪雨。明天早上可能啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。

根據氣象局熱帶性低氣壓特報，彩雲已於晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，氣壓1000百帕，位置在北緯22.0度，東經121.3度，即在鵝鑾鼻東北東方40公里海面上，向東北方向移動，時速37公里，請在巴士海峽及台灣東半部海面航行及作業船隻特別注意。

今晚至明天恆春半島、蘭嶼、綠島有8至10級強陣風，東南部及金門、馬祖沿海空曠地區亦有較強陣風；西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生，前往海邊活動應注意安全。

氣象局簡任技正伍婉華說，彩雲減弱成熱帶性低氣壓，但位置還很接近，在恆春東方近海，因此發布熱帶性低氣壓特報。梅雨鋒面接續影響會為各地帶來普遍降雨。

伍婉華說，今天南邊有颱風、北邊有鋒面，提供對流雲系發展有利環境，下午北台灣跟中部有明顯降雨，中部目前還有旺盛對流雲系發展，傍晚到現在仍有大雷雨即時訊息，台中、南投、雲林、彰化、嘉義都要注意。晚間5到6時南投桶頭有115毫米降雨。預估今晚到明天，南投、雲林、嘉義、台南山區、高雄、屏東可能有局部豪雨，台中以北、宜蘭山區有局部大雨。

伍婉華說，鋒面即將來臨影響台灣，會在上空滯留到下周一，尤其周末對流旺盛發展，各地陣與雷雨明顯，西半部和東北部下雨時間長，留意短時強降雨，有出現局部大雨跟豪雨機率，南部山區會有局部大豪雨。氣象局有可能明天早上啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。

伍婉華說，期待降雨紓解旱象同時，旺盛對流雲系會帶來閃電、雷擊、強降雨，導致不便跟災害。