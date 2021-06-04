開車碰到淹水怎麼做？ 日專家揭應對SOP：勿貿然涉水
在梅雨鋒面接近加上颱風外圍環流影響下，雙北地區4日降下大豪雨，各處傳出淹水災情，不少街道積水甚深的影像畫面也在網路瘋傳。而針對在駕駛途中遇到淹水狀況該如何處理，日本專家曾進行相關測試，並點出行車時遇到淹水的各種注意事項。
根據日本自動車連盟（JAF，Japan Automobile Federation）的官網說明，若駕駛在行車途中得知颱風、大雨即將來襲的天氣消息，首先應盡量遠離行經地下通道、河邊、沿海地區以及陡坡等危險地帶；接著應注意淹水的深度狀況，若積水漸深，將阻礙汽車行駛，因此最重要的是盡量在水位上升前撤離。
而針對「車輛涉水狀況」，JAF透過實驗測試得出，一般轎車在「水深30公分」時，水大約會落在車前方保險桿的上方，此時以時速10公里能順利通過，但加速至時速30公里時，雖然尚能行駛，但會捲起大量積水進入引擎；而在「水深60公分」時，水位已覆蓋至擋風玻璃底部，就算只開時速10公里，引擎也很快就自動熄火。
JAF指出，當大雨發生導致路面淹水時，無法通過觀察測量水位，但此時的深度有可能比想像中還更深，因此只要遇到路面有明顯淹水時，絕對不要貿然進入，以免發生危險。此外，若不幸行駛到淹水路面，JAF提醒，只要人還坐在駕駛座上，即使水深超過汽車地板，也不會立即被淹沒，車子會暫時飄浮起來無法移動，此時應冷靜求助，靜候救援，切勿貿然涉水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言