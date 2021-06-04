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港媒指台美豬肉製品含瘦肉精 農委會要求道歉
香港「文匯報」報導，抽檢8款台灣與美國生產的豬肉製品，其中7件含萊克多巴胺超標，更有4件檢出禁藥克崙特羅。農委會表示，已採檢相同批號產品送驗，包括貢丸、豬肉酥、豬肉乾、滷肉燥、德國香腸等製品，結果均是未檢出，完全符合標準。因此認為文匯報檢驗結果欠缺公信，要求文匯報公開向台灣豬農及商譽受損的業者道歉。
農委會說，文匯報刊載的檢驗結果並非經由香港政府官方抽驗，文匯報自行送驗，擅自發布訊息，不符合具公信力的商品檢驗標準程序，認為文匯報做法等同假造新聞，農委會表達抗議，並將協助商譽受損、有意求償的業者採取法律行動。
農委會表示，近3年（107至110年4月）於養豬場及肉品市場監測乙型受體素（瘦肉精），超過2萬2000件樣本豬隻均未檢，包括萊克多巴胺和克崙特羅。
農委會表示，107年、108年、109年及110年(至4月)分別抽驗6773件、6533件、6698件及2091件，相關資料顯示，國內豬隻並未使用乙型受體素。農委會及衛福部每年成立計畫執行國內畜禽產品藥物殘留監測，保障國產豬肉安全。
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