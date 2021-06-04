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經濟部長秘書確診 王美花、曾文生居家隔離14天

確診者居家隔離當心 符合8大警示症狀速求救

中央社 / 台北4日電

為防止在家隔離的新冠肺炎輕症、無症狀患者病情突然惡化，指揮中心公布確診者居家照護指引，一旦出現心跳快、呼吸喘、低血壓等8大症狀其中之一，應速打119評估就醫。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，確診者持續增加，為確保醫療量能，無症狀、輕症確診者可居家隔離，但因近日頻頻傳出居家隔離個案出現「快樂缺氧」、病情急轉直下猝死事件，中央流行疫情指揮中心也研議列出相關症狀，供居家隔離個案參考。

指揮中心近日祭出新版「確診個案居家照護期間警示症狀評估與注意事項」，內容指出，為了將醫療資源留給重症患者，呼籲確診者先留在家中勿離開，部分可能有較高風險的病人則請在家等待衛生單位通知。

為確保居家隔離個案對健康警訊有所警覺，指揮中心整理8大症狀供確診者每天進行評估，包含「無發燒超過攝氏38度，每分鐘心跳大於100次分鐘」、「喘或呼吸困難」、「持續胸痛、胸悶」、「意識不清」、「皮膚、嘴唇、或指甲床發青」、「無法進食、喝水或服藥」、「過去24小時無尿或尿量顯著減少，或兒童因病況無法飲水，出現眼眶凹陷、無淚、口腔舌頭乾燥等脫水現象」以及「低血壓（收縮壓低於 90 mmHg）」等。

指揮中心指出，8大警示症狀只要出現任一個，都務必立即聯繫119、衛生局所或撥打1922，也提醒確診者在居家照護期間可使用通訊診療，能按醫囑使用解熱鎮痛、抗組織胺、腸胃或止咳等藥物。

另外，指揮中心也呼籲病人在居家照護期間，應補充水分、盡量臥床休息，並務必觀察自身症狀變化。

居家隔離 新冠肺炎 衛生局

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