首次颱風天不愁退房 墾丁旅宿業苦笑早退光了

本土疫情升溫之際，今年第一個颱風彩雲直撲屏東恆春半島，旅宿業者往年最怕接到退房、延期電話，今年因疫情早退光了；墾丁一五星飯店資深主管苦笑說，30年來首次遇到颱風天不愁有人退房，「因為早就退光了」，這陣子不是掛零就是只有零星2、3間房客入住，部分飯店乾脆自主歇業至11日，正面臨史上最慘的觀光黑暗日。

輕颱彩雲進入巴士海峽、轉向東北切過恆春半島，往台東東部海面方向北進；墾丁今天上午還是豔陽高照，海邊掀起長浪，下午開始轉陰；氣象局研判恆春半島晚上會有局部大雨發生，也須注意強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

夏天是恆春半島旅遊旺季，墾丁各五星飯店過去都訂房滿滿，遇颱風警報衍生退房或延期的狀況，今年卻因本土疫情發燒升至三級，當地旅宿早在上月中旬起就自主停業配合防疫，各景點和遊憩沙灘均全面封閉，這次遇到首個颱風，旅宿業反而不用為退房發愁。

墾丁一家有30年資歷的五星飯店主管說，當年SARS期間，最慘還有二成的住房，且時間只有1個月，去年疫情剛爆發都在國外，3、4月也還有二成住房率，這波本土疫情帶來的觀光海嘯前所未見，這陣子不是掛零，就是2、3間房客入住，最可怕的是，目前疫情還看不到盡頭，只能祈禱疫情趕快緩解。