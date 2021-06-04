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紓困4.0首日 郵局無人排隊、職業工會諮詢電話爆量

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
今天日紓困4.0上路首日，由於可線上申辦紓困金可直接入戶頭，郵局外不見擠兌紓困金的排隊人潮。記者鍾維軒／攝影
今天日紓困4.0上路首日，由於可線上申辦紓困金可直接入戶頭，郵局外不見擠兌紓困金的排隊人潮。記者鍾維軒／攝影

行政院通過首波2600億元紓困4.0補助方案，但每種身份領前的方式不同，目前有13萬人無金融機構帳戶可供匯款，將寄送8.8萬多份急難紓困金匯票，能到郵局兌換。紓困上路首日，郵局前並沒有太多人排隊，北市勞動局說，今年多以線上申請，而去年領過紓困金的勞工，中央核對身份後也會直接撥款進帳戶；雖然紓困都改為線上申辦，但有職業工會被打爆電話，不少會員詢問申請資格與辦法。

台北市副市長黃珊珊今天在記者會中表示，中央去年度核定通過的審請人，今年不用重新申請，將直接適用紓困方案，目前北市符合資格的有2萬4千多人、總金額3億4千多萬。若有新申請案，也可於6月7日後線上辦理。

不過實地前往郵局查看，洽公的民眾沒多少，也沒有人排隊領紓困。對此，北市勞動局就業安全科科長施貞夙說，有不少民眾去電諮詢勞工紓困申請方式，現在也都是線上申辦，民眾在家就可以搞定，至於擠兌部分，因為中央才剛釋放訊息，可能要到下週才逐漸有人會去臨櫃提領。

而北市人數最多的餐飲業職業工會則是電話被打爆。理事長林金城表示，目前會員數有2萬多人，因為今年紓困改為線上辦理，因此臨櫃辦理的人並不多，但6支電話卻從早接到晚，全都是要確認申請資格與辦法，大概在7月5日申請截止日前電話都會滿線。

北市 郵局 行政院

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