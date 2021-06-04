彩雲颱風估20:30解除海陸警 周末梅雨鋒面恐比上波更強

今年第三號颱風彩雲，目前強度正在減弱中，但其暴風圈正逐漸進入恆春半島。中央氣象局說，預計晚上8時30分解除陸上、海上颱風警報。此外，周末梅雨鋒面將為各地帶來顯著雨勢，可能比上波（首波）還強。

氣象局最新資料顯示，下午5時颱風中心位置在鵝鑾鼻的西南方約60公里海面上，以每小時29公里速度，向東北進行。近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風。瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風。七級風暴風半徑60公里。

氣象局資料顯示，其暴風圈正逐漸進入恆春半島，對恆春半島、屏東及台東將構成威脅。預計此颱風未來有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。若無特殊變化，預計於今晚8時30分解除颱風警報。

氣象局說，颱風外圍環流影響，今天台灣海峽南部、東半部海面及巴士海峽風浪已增大；恆春半島、蘭嶼、綠島將有8至10級強陣風，東南部及金門、馬祖沿海空曠地區亦有較強陣風；西南部、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海地區易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象局簡任技正伍婉華說，暴風圈正在影響恆春半島，颱風預計三小時之內減弱成熱帶性低氣壓，會以接近南端附近位置向東北移動，但今晚到明天清晨還是會經過東南方。

伍婉華說，今天對流旺盛，下午中部、北部山區、大台北跟基隆都有明顯雨勢，最大雨勢在雙北，台北市有一小時209降雨。現在對流雲系減弱，有些還在發展，南邊也有雲系正在接近，今晚到明天清晨西南部會有降雨。

伍婉華說，要留意周末鋒面會帶來比今天更多、更廣降雨。結構上很完整，周末會到達台灣上空，有明顯降雨跟普遍降雨，上空滯留徘徊時，西半部、東北部有陣雨或雷雨，也會有瞬間強降雨，降雨時間長，慎防局部大雨或豪雨，南部山區有局部大豪雨。

伍婉華說，這波鋒面跟上波類似，甚至帶來更多降雨。預估下周一鋒面還在台灣上空，只是降雨趨緩。周末鋒面帶來的對流強強弱弱發展，希望降雨可以紓解旱象。但強對流雲系可能會帶來不便跟災害。