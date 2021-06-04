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疫情三級警戒出不了門 5大電信費用可緩繳、不停話

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

疫情三級警戒下，民眾可能為了避免群聚，或住家位於疫情熱點、正在被隔離或經濟拮据等原因，導致未能如期繳費，行政院消費者保護處今表示，為維護民眾通訊權益，已請國家通訊傳播委員會協調五大電信業者暫緩斷訊或停話，截至疫情降級為止。

消保處指出，五大電信業者於疫情三級警戒期間，依各自企業規模與可承受風險範圍提供便民措施包括：

一、提供非接觸式繳費方式：包括信用卡、活期帳號及Bar Code條碼等行動支付繳費，語音IVR繳費，官網或APP線上繳費等。

二、電信費用緩繳措施

1.中華電信：今年5月19日至6月30日執行暫緩催費與停話（訊）措施，該期間未繳款（不含代收Google及Apple等非電信電子商務費用）之用戶，該公司將不催、不停、不拆。

2.台灣大哥大：對於身處疫情熱區不便外出、或是正在進行居家隔離的用戶，以及防疫第一線的警消醫護工作人員，都可透過手機直撥188免費客服專線申請「暫緩電話費帳單催繳與停話」作業，在今年6月30日前暫緩繳費。

3.遠傳電信：今年5月18日至6月30日已針對雙北疫情熱區執行暫緩催收及暫緩停話，適用時間和地區，將視疫情狀況調整；並放寬客戶繳款時間，以利因疫情三級警戒不方便出門（含醫護、居家或檢疫中）、無法使用線上繳款者，個案提供延緩繳款或分期繳納；針對無薪假或經濟困難者亦提供之。

4.亞太電信：個案受理暫緩催費及停話。

5.台灣之星：用戶受疫情影響若繳費困難有緩繳需求時，將視個案酌情處理。

疫情 三級警戒

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