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端午節前+防疫在家需求旺 豬價飆漲逼近歷史高點

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
民眾防疫在家，肉品需求暢旺，貨架上常清空。記者彭宣雅／攝影
民眾防疫在家，肉品需求暢旺，貨架上常清空。記者彭宣雅／攝影

端午節前夕豬價飆漲，根據中央畜產會統計，毛豬每公斤平均批發價84.68元，已逼近歷史高點86元，農委會表示，是因為接近端午節所致，加上民眾防疫在家需求高，但價格仍在75至85元合理範圍內。

農委會畜牧處副處長江文全表示，今年端午節前供應的毛豬頭數與去年相近，但今年的需求端買氣比較旺。他表示，有觀察到，前一兩周北部地區疫情嚴重，豬價比較漲，本周很明顯；隨後疫情傳向中南部，中南部的豬價也一起拉上來，主要是民眾在家防疫，在家煮食，是民生必需品，因此採購意願增加，

農委會表示，6月各肉品市場預計供應毛豬數量約52萬9頭，與去年同期供應量相當，端午節前1週預定供應量為15萬頭，亦與去年相當，整體豬源供應充足無虞；至於近期豬肉價格上漲的原因，係因受新冠肺炎疫情影響，國人減少外食並增加購買豬肉自行烹煮的消費需求所致，目前豬價仍維持於平均價格每公斤75至85元之合理區間內。

農委會說，近3年(107至109年)端午節前毛豬平均批發價格約每公斤78至81元，近日豬肉價格因反映家庭肉類消費需求暢旺，雖略高於往年價格，目前價格波動尚屬正常範圍。另外本年1月至5月進口豬肉產品累計已達2萬9392公噸，也高於去年同期2萬8972公噸，整體豬肉供應已能充分滿足國內消費需求，並無豬價大漲嚴重影響民生的情形。

農委會表示，受新冠肺炎疫情影響，國際黃豆、玉米等成本及運輸費用增加，由於飼料是養豬主要成本，毛豬批發價格上漲，但豬農收益仍受到飼料價格上漲影響有所壓縮。毛豬價格波動反映供需，屬短期季節性效應。

豬價 農委會 端午節

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