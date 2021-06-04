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彩雲颱風要來了 南水局、第六河川局三級開設監控水情

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
今年首個侵台彩雲颱風暴風圈已進入巴士海峽。圖／氣象局提供
今年首個侵台彩雲颱風暴風圈已進入巴士海峽。圖／氣象局提供

今年首個侵台彩雲颱風暴風圈已進入巴士海峽，氣象局持續發布海上陸上颱風警報，南區水資源局昨晚10點成立局應變小組三級與牡丹水庫應變開設，水利署第六河川局應變小組也在今天下午2點三級開設，監控水情做好防災準備。

南水局表示，去年是56年來台灣首次沒有颱風，加上今年春雨少、梅雨遲到，南水局已持續抗旱一整年，目前還未完全解旱，南部主要水庫水位仍在低檔，其中曾文水庫蓄水率約4.69%、南化水庫蓄水率約16.27%、牡丹水庫蓄水率約29.54%。

南水局表示，彩雲颱風目前的颱風路徑逐漸往恆春半島靠近，陸上警戒區域已包含南水局轄管牡丹水庫，定量降水預報顯示，未來1日降雨量預估約介於80至150毫米之間，陣風可達9級，南水局密切注意集水區降雨及下游河道情形，調控水庫水位及放水量，防範可能造成的災害。

水利署第六河川局表示，水利署副總工程司張良平今天與局長陳建成前往二仁溪、三爺溪等在建工程場地複查防汛準備與缺口，確保防汛整備完準性，第六河川局也已與臺南市、高雄市府做好轄區滯洪池排空、抽水機預布與防汛資源準備。

陳建成表示，因應本次颱風及未來的梅雨鋒面，轄內易淹水地區已廣布淹水感測器，將24小時持續監看水情變化，密切監控各地區積、淹水情形，也聯繫防汛志工、在建工程廠商人員等，協助加強水情巡查作業。

南化水庫 颱風 水利署

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