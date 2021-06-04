打造居家防疫鐵三角 日立冷氣為全家帶來舒適清新好空氣

疫情影響下，人們的生活方式也隨之改變，家除了溫暖避風港，也是爸媽的辦公室、小孩的教室，更是守護全家身心健康的關鍵防線。日立冷氣因應現今居家生活需求，持續強化產品空氣潔淨力，整合旗下冷氣、除濕機、空氣清淨機建構完整「日立空氣淨化網」，為消費者嚴格把關室內空氣舒適三要素「溫度、濕度、清淨度」。為在家防疫的民眾帶來居家好空氣，與家人一同「享受幸福溫度．呼吸最好空氣」。

空調業界唯一連續20年榮獲信譽品牌最高榮譽白金獎的日立冷氣，秉持「珍愛地球，深耕台灣」的企業願景，長期以行動實踐企業社會責任，不僅關心您的呼吸健康，更力挺辛苦的醫護人員，捐贈日本原裝空氣清淨機（UDP-K62）供中央流行疫情指揮中心統籌分配給各醫院使用，期盼為防疫盡一份心力，以實際行動愛台灣。

日立冷氣今年全新推出「凍結洗淨2.0」科技，一鍵即可讓冷氣保持乾淨，洗淨熱交換器外，再加熱熱交換器，使機體內部加速乾燥，抑菌效果可達99.9%。此外，搭載防霉風扇及銅管防黴防腐蝕科技，在室內機兩側銅管以環保防黴高分子塗料及科技烘烤工法強化塗裝，經SGS防黴試驗效果接近100%，避免沼氣侵蝕及黴菌滋生，強化室內機體內部清潔與防護。搭配自動平衡室內溫、濕度的體感舒適科技，及可遠端排程操控的APP雲端智慧控，居家防疫期間正值酷夏，更需要業界省電第一的日立變頻冷氣，兼顧涼爽舒適又省電，安心守護健康也守護荷包。

不只空調，日立更以全方位的空氣淨化機制對應戶外超標的PM2.5，日立清淨型除濕機一次滿足除濕、清淨兩大需求，完美對應台灣全年潮濕、空污威脅的氣候型態。日立空氣清淨機全部日本製造，UDP-K110及K92具備「48小時濾網自動清」功能，與內建PM2.5濾網的清淨型全熱交換器搭配，高效淨化引入家中的新鮮空氣，為室內空氣品質把關。空調尊榮系列、清淨型除濕機標配雲端智慧控APP，可結合手機設定智慧排程，依據定位距離自動運轉或關閉，以及依需求同時啟動多種日立空調產品，還能與家用AQI感測器（偵測溫度、濕度、CO2、PM2.5、TVOC）及Google智慧音箱連動控制，以便利的使用操作讓消費者輕鬆享受雲端智慧生活，隨時隨地常保家中空氣品質，守護清新好空氣。