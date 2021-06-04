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台中八大類紓困10.1萬人已入帳 新申請者有三要件

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市社會局長彭懷真表示，紓困4.0有「關懷弱勢加發生活補助」和「因應疫情擴大急難紓困」兩部分，台中市八類弱勢對象共10萬1675人，每人今天發給4500元，一次領3個月。圖／取自網路
台中市社會局長彭懷真表示，紓困4.0有「關懷弱勢加發生活補助」和「因應疫情擴大急難紓困」兩部分，台中市八類弱勢對象共10萬1675人，每人今天發給4500元，一次領3個月。圖／取自網路

行政院推出的紓困4.0，受波針對弱勢勞工、農漁民等發放紓困現金，全國預計共有360萬人可領到紓困金。台中市長盧秀燕說，急難救助發錢不難，但要避免群聚，維護疫情安全比較難，社會局已有初步規劃，去年有申請的不用再申請，已直接匯款，新申請者改線上申請。

台中市社會局長彭懷真表示，紓困4.0有「關懷弱勢加發生活補助」和「因應疫情擴大急難紓困」兩部分，台中市八類弱勢對象共10萬1675人，每人今天發給4500元，一次領3個月，共發放4億5753萬7500元，去年已申請急難紓困的民眾，今年不用重新申請，衛福部已主動查調、撥款。

彭懷真說，八類弱勢對象含身心障礙者生活津貼、中低老人生活津貼、低收入兒童生活補助、低收入就學補助、弱勢兒少生活補助、弱勢兒少緊急生活扶助、特殊境遇家庭子女補助及未領取上述津貼之低收、中低收未滿18歲兒少，今年5月符合資格者。

急難紓困部分，台中市去年有6萬多人申請，大約70％獲核准，今年就不用再申請，去年有30％未通過，中央會把申請者的財稅資料、家戶人口數會再重新了解一次，通過者6月9日會核撥1萬至3萬元。

彭懷真表示，如果「因應疫情擴大急難紓困」補助額度1萬元至3萬元不等，去年沒有申請的市民今年要申請，補助對象須同時符合下列資格，一、原本有工作，因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作，但每月工作收入減少），致家庭生計受困；未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險（以今年4月30日投保情況為依據）；家戶內人口存款（家戶內每人平均存款15萬元免納入計算）加收入計算「家戶月平均收入」未逾當地每人每月最低生活費2倍；以及未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。

今年新申請案，6月7日起可線上申辦、郵寄為輔（免付郵資，寄到南港昆陽郵局第520號信箱），相關細節衛福部尚在規劃中。待中央規劃線上申請辦法後，將有完整公告說明，避免群聚，不要出門詢問，相關問題可撥打1957福利諮詢專線詢問。

社會局統計，去年台中市擴大急難紓困總核定金額5億9301萬5000元，有4萬6543戶領到擴大紓困補助，今年不用重新申請，衛福部已主動查調，核定後6月4日撥款。另有2萬0142戶申請但未符合資格，衛福部一樣會主動查調，如今年符合資格，完成核定後6月9日撥款。

另外，自己屬於「無一定雇主及自營工作者」可領1至3萬元，要領到3萬的話，必須沒有僱用，且有自行投保公會3個月以上，保額要在最低額度2.4萬元，高於的話只能領1萬。台中市勞工局統計，全市加入工會的勞工有11萬人，可領到1萬至3萬不等。

今年新申請案，6月7日起可線上申辦、郵寄為輔（免付郵資，寄到南港昆陽郵局第520號信箱），相關細節衛福部尚在規劃中。圖／台中市新聞局提供
今年新申請案，6月7日起可線上申辦、郵寄為輔（免付郵資，寄到南港昆陽郵局第520號信箱），相關細節衛福部尚在規劃中。圖／台中市新聞局提供
台中市八類弱勢對象共10萬1675人，每人發給4500元，共發放4億5753萬7500元，去年已申請急難紓困的民眾，今年不用重新申請，衛福部已主動查調、撥款。圖／台中市新聞局提供
台中市八類弱勢對象共10萬1675人，每人發給4500元，共發放4億5753萬7500元，去年已申請急難紓困的民眾，今年不用重新申請，衛福部已主動查調、撥款。圖／台中市新聞局提供

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