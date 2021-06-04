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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

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氣象局解惑為何大淹水 「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台北市目前瞬間強降雨遠大於下水道的容量，已有積水狀況發生。圖／北市府提供
台北市目前瞬間強降雨遠大於下水道的容量，已有積水狀況發生。圖／北市府提供

彩雲颱風逼近加上北方梅雨鋒面南下，各地迎接瞬間強降雨，並陸續傳出積水災情。對此，中央氣象局說，雨來的又急又快，若排水系統無法舒緩就容易淹水。此外，北台灣要趨緩恐怕要要等到晚間8時。

氣象局最新針對16縣市發布豪雨、大雨特報。受鋒面接近及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市有局部豪雨或大豪雨，新北市、基隆市、桃園市地區、南投縣、雲林縣及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，新竹、苗栗、宜蘭地區、恆春半島及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

針對不少地區淹水，氣象預報員官欣平說，就像在浴室沖水，水開很大排水效果差就會淹水，一次下那麼多本來排水負荷不了。雨來的又快又急，都是因為北邊有鋒面，加上颱風外圍環流，大氣條件很不穩定，並非特例，時雨量很大就會瞬間淹水，後面會慢慢緩下來。

官欣平說，雨勢趨緩大概要到晚間6時到8時，在這之前都還會斷斷續續下雨，之後北台灣會比較趨緩。南台灣雨勢相對沒那麼明顯，但晚上反而因為颱風接近，會感受到陣風跟陣雨雷雨。

根據氣象局統計資料，今天凌晨零時截至下午2時50分，累積雨量最大的是台灣大學測站，有300毫米，雨最大是在下午1時到2時；台北大安區福州山有200毫米，台北信義區挹翠山莊也有198.5毫米，台北文山區文山測站有197.5毫米。

氣象局針對基隆市、台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時45分。大雷雨即時訊息示警區域：基隆市七堵區、中山區、安樂區，台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區，新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、三芝區、石門區、金山區、萬里區 桃園市大溪區、龜山區。

台北仍有豪大雨機率。圖／氣象局
台北仍有豪大雨機率。圖／氣象局
台北市松隆路淹水。記者余承翰/攝影
台北市松隆路淹水。記者余承翰/攝影

氣象局 豪雨

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