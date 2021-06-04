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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

疫情讓心情差 聯新國際醫師視訊門診隔空拆心理未爆彈

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
林博醫師在視訊門診成功為病友拆卸「心理炸彈」。圖／聯新國際醫院提供
林博醫師在視訊門診成功為病友拆卸「心理炸彈」。圖／聯新國際醫院提供

桃園市聯新國際醫院精神科醫師林博視訊看診時，察覺一位病友有輕生意圖，經過引導和協助及時挽回寶貴生命；另一位病友已出現幻聽，他對症下藥開處方箋後，症狀獲舒緩。林博形容這幾次視訊門診就像是「拆彈」，拆除疫情下兩顆隨時可能引爆的心理炸彈

林博醫師說，平時約三分之一有精神方面問題的民眾不願就醫，目前疫情嚴峻更不會到醫院；偏偏有憂鬱或精神官能症的人受疫情影響，情緒會變得比較激動，恐懼感增加，症狀開始加劇，焦慮情況提高2至3倍，上述兩位屬於不會主動到醫院的病友，但是已經瀕臨崩爆發的危險邊緣，現在透過視訊門診，由他「隔空」拆除病人的心理未爆彈。

林博表示，視訊門診前會請病友填寫評估量表並上傳，醫師可以快速掌握病人的狀況；對於沒有病識感的病人，家屬也可以用手機拍病人在家的情況，方便醫師藉由語言及觀察肢體動作來評估病情，對於病情穩定病人的追蹤照護與用藥調整也非常方便。

聯新國際醫院6月開辦精神科視訊診療，預約相當踴躍，昨天就有12位病友透過視訊看精神科。精神科主任陳修弘表示，疫情警戒升級，有些上班族改成居家上班或在家遠距學習，民眾減少戶外活動，情緒壓力大，甚至發生醫療暴力事件，精神科視訊門診可以提供民眾不出門，也可以及時獲得醫療協助，透過調整藥物、生活作息、營養均衡、人際互動，幫助民眾安頓身心。

陳修弘說，許多家屬擔心小朋友和長輩抵抗力較差，又戴不住口罩，疫情期間到醫院看病不放心，現在透過視訊看診，病人直接待在家裡和醫師視訊連線看診，再由家人幫忙到醫院的戶外窗口繳費領藥，既可減少接觸感染的風險，又能避免病情惡化。

疫情 醫師 炸彈

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