台大測站狂炸209毫米時雨量 明天起結構完整梅雨鋒接力

中央氣象局目前仍針對今年第三號颱風彩雲，發布海上、陸上颱風警報。氣象局說，颱風加上梅雨鋒面南下，各地都有明顯雨勢，短時間會有很強很大的雨下下來。根據氣象局統計，最大時雨量在台北市台大自動雨量站，1小時累積209毫米雨量。

根據氣象局資料顯示，下午2時30分颱風中心位置在鵝鑾鼻的西南方約190公里海面上。以每小時30公里速度，向東北進行。近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風。瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風。七級風暴風半徑60公里。

氣象局資料顯示，目前在鵝鑾鼻西南方海面，向東北移動，其暴風圈已進入巴士海峽，對恆春半島、屏東及台東將構成威脅。預計此颱風未來有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

陸上警報範圍仍在恆春半島、屏東及太東（含蘭嶼、綠島）應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒則包含東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部及東南部海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局資料也顯示，颱風外圍環流影響，今天台灣海峽南部、東半部海面及巴士海峽風浪逐漸增大；恆春半島、蘭嶼、綠島將有8至10級強陣風，東南部及金門、馬祖沿海空曠地區亦有較強陣風；西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象局簡任技正伍婉華說，南邊彩雲颱風、北邊梅雨鋒面互相接近，加上太陽照射，旺盛對流發展，大台北、基隆、北部山區和中部山區都有明顯降雨，最大時雨量在台北市台大自動雨量站，1小時209毫米，其他地區普遍40、50毫米。

伍婉華說，現在是最弱輕度颱風，預估下午到晚上有機會減弱，但不管是否減弱，到明天清晨都是最接近台灣時間。

伍婉華說，上午各地相當悶熱，最熱台東37.8度，隨著雲系增多，高溫情形舒緩。下午各地降雨，還有瞬間強降雨，短時間會有很強很大的雨下下來。恆春半島、全部山區、苗栗以北和基隆都要留意劇烈雨勢，雙北市已經有短延時大豪雨或局部豪雨，且還在下。南投、雲林山區也有局部性豪雨。