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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

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雨彈來襲！基隆、台北、新北持續大雷雨 慎防雷擊淹水

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
受彩雲颱風及鋒面接近影響，今日午後北部開始下起大雨。中央氣象局14時37分針對基隆市、新北市、台北市等多區發布大雷雨即時訊息。圖／取自中央氣象局網站
受彩雲颱風及鋒面接近影響，今日午後北部開始下起大雨。中央氣象局14時37分針對基隆市、新北市、台北市等多區發布大雷雨即時訊息。圖／取自中央氣象局網站

受彩雲颱風及鋒面接近影響，今日午後北部開始下起大雨。中央氣象局14時37分針對基隆市、新北市、台北市等多區發布大雷雨即時訊息，大雷雨將持續時間至下午3時30分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

針對雙北及基隆市大雷雨消息，區域包含基隆市七堵區；台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區；新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、汐止區、土城區、萬里區。

氣象局提醒，路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

台北市目前瞬間強降雨遠大於下水道的容量，已有積水狀況發生，另外，南港區南深陸閘門因為水位上升迅速已經達警戒水位，已於下午1時56分關閉。目前測得最大累積雨量為大安區福州山站127.5毫米。水利署已發布南港區淹水一級警戒及松山區一級警戒。水利處也通知，南港區南深陸閘門因為逼近警戒水位已經關閉。

大雷雨

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