探索日本人長壽的秘密 原來他們經常吃這種食物

沖繩，亦名「長壽島」。生活在這裡的人壽命都很長，以至於沖繩島是全世界百歲以上人口比例最高的地方。根據一項研究，有三分之二的百歲老人獨立生活到至少97歲。沖繩居民的長壽關鍵就是日常飲食。我們來一起了解和學習他們的飲食和生活哲學吧﹗

圖／海之滴 提供

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沖繩居民常吃海蘊維持身體活力

傳統的沖繩居民的飲食結構中包含大量的蔬菜和豆腐，其中海蘊（一種海藻）、Goya（沖繩苦瓜）、香檬、黑糖、豆腐更是有益身體的沖繩代表性食材。沖繩人每年攝取肉類的總量遠不如歐美國家，但攝取海藻的總量卻是世界第一，當中褐藻之一「海藴」亦是他們排行榜首的食材。海藴營養價值高，含有人體必需的蛋白質、脂肪、碳水化合物、多種維生素及礦物質，最重要的是含有大量的褐藻糖膠(Fucoidan)，幫助沖繩居民維持身體活力。日本非營利組織NPO褐藻糖膠研究所與日本國立大學的合作致力深入研究褐藻糖膠，並且發現它的其多種生物活性作用，最受矚目的是病後補養、幫助維持消化道機能方面，擁有令人羨慕的活力。

好消息是我們可以將沖繩所學的習慣落實到自己的日常生活中，例如多吃一些海蘊。但是，由於它的稀有性，大多數人都很難購買到新鮮的海蘊，無法從飲食中獲取，可以考慮使用營養補充劑。所以，「海之滴褐藻糖膠」為您提供了優質的褐藻糖膠營養補充劑，成分包括沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉萃取出高分子褐藻糖膠，再加入巴西蘑菇絲菌精華。帶給您的好處：1.日常生活也可以像日本沖繩居民經常吃用到海藻類及巴西蘑菇2.適合病後補養，幫助維持消化道機能，擁有活力和好精神3.貼心生產出膠囊型及液體型兩項產品，方便您日常選用

「海之滴褐藻糖膠」在全球擁有11家分行，銷售超過45個國家，成為了一個熟悉的品牌。秉持對原材料質量的選用，經嚴密的品質監控，由SGS進行測試，不含輻射物質，希望讓我們客戶安心安全食用褐藻糖膠，帶給您好氣息。

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