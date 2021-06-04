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台北市大豪雨！ 颱風+鋒面雨彈狂炸 6縣市防豪雨、10縣市大雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
颱風外圍環流加上梅雨鋒面影響，中央氣象局發布豪雨特報，台北市午後下起大雷雨，突然驟降的大雨讓外送員措手不及，連外送箱內都進水，只得在等紅綠燈時趕緊將積水倒出。記者余承翰／攝影
颱風外圍環流加上梅雨鋒面影響，中央氣象局發布豪雨特報，台北市午後下起大雷雨，突然驟降的大雨讓外送員措手不及，連外送箱內都進水，只得在等紅綠燈時趕緊將積水倒出。記者余承翰／攝影

（13:55更新）

中央氣象局發布豪雨特報，鋒面接近及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市有局部豪雨或大豪雨，新北市、基隆市地區、南投縣、雲林縣及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、苗栗地區、恆春半島及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大豪雨地區：台北市。

氣象局針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時。

大雷雨即時訊息示警區域：基隆市七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區。台北市松山區、信義區、中山區、文山區、南港區、內湖區、士林區。新北市新店區、汐止區、瑞芳區、深坑區、石碇區、平溪區、萬里區。

（13:30更新）

彩雲颱風逼近加上梅雨鋒面南下，中央氣象局最新豪雨特報指出，受到鋒面接近及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天16縣市防豪雨和大雨，其中台北市、新北市、基隆市地區、南投縣、雲林縣及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率。桃園、新竹、苗栗地區、恆春半島及其他山區有局部大雨發生的機率。

氣象局說，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

中央氣象局針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分。新北市石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、烏來區，以及宜蘭縣礁溪鄉。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，就是午後開始，氣象局上空真是風雲變色，發展得好快，梅雨鋒面到台灣北部沿海了！

氣象局更新豪雨特報，台北市升級大豪雨。圖／氣象局提供
氣象局更新豪雨特報，台北市升級大豪雨。圖／氣象局提供

氣象局 豪雨

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