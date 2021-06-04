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北北基大雷雨！示警區域看這 防劇烈降雨雷擊
（13:25更新）
中央氣象局針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分。新北市石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、烏來區，以及宜蘭縣礁溪鄉。
（13:15更新）
中央氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分。
大雷雨即時訊息示警區域：台北市松山區、信義區、大安區、中正區、萬華區、文山區、南港區、內湖區，新北市中和區、永和區、新店區、汐止區、深坑區。
（13:00更新）
颱風外圍環流影響加上梅雨鋒面南下，中央氣象局針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨訊息，持續時間至下午1時45分。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
氣象局也發布災防告警訊息，訊息指出所在地區即將發生大雷雨，預計持續至下午2時15分。告警範圍包含新北市和台北市。
氣象局說，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
此外，氣象局說，路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。
示警區包含：基隆市七堵區，台北市信義區、大安區、文山區、南港區，新北市中和區、新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區。
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