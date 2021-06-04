快訊

台北市瞬間強降雨市區多處積水 南港區南深陸閘門關閉

確診破萬人！今日本土案例+472 死亡個案21例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北北基大雷雨！示警區域看這 防劇烈降雨雷擊

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨訊息，持續時間至下午1時45分。聯合報系資料照
中央氣象局針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨訊息，持續時間至下午1時45分。聯合報系資料照

（13:25更新）

中央氣象局針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分。新北市石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、烏來區，以及宜蘭縣礁溪鄉。

（13:15更新）

中央氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分。

大雷雨即時訊息示警區域：台北市松山區、信義區、大安區、中正區、萬華區、文山區、南港區、內湖區，新北市中和區、永和區、新店區、汐止區、深坑區。

（13:00更新）

颱風外圍環流影響加上梅雨鋒面南下，中央氣象局針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨訊息，持續時間至下午1時45分。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局也發布災防告警訊息，訊息指出所在地區即將發生大雷雨，預計持續至下午2時15分。告警範圍包含新北市和台北市。

氣象局發布災防告警訊息。記者曹悅華／翻攝
氣象局發布災防告警訊息。記者曹悅華／翻攝

氣象局說，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

此外，氣象局說，路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。

示警區包含：基隆市七堵區，台北市信義區、大安區、文山區、南港區，新北市中和區、新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區。

大雷雨訊息。圖／氣象局提供
大雷雨訊息。圖／氣象局提供

氣象局 基隆

延伸閱讀

豪雨特報範圍擴大增北北基！ 16縣市慎防暴雨雷擊

彩雲颱風「回馬槍」走勢太好了 有機會給南部帶來雨勢

基隆市138名確診者流行病學分析 女多於男、無症狀占23%

新北、基隆桃竹宜5縣市大雨特報！ 對流旺盛注意雷擊

相關新聞

台北市大豪雨！ 颱風+鋒面雨彈狂炸 6縣市防豪雨、10縣市大雨

彩雲颱風逼近加上梅雨鋒面南下，中央氣象局最新豪雨特報指出，受到鋒面接近及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天16縣市...

醫護好振奮！北部染疫產婦台中誕下小女嬰 「二採陰」

雙北重症病患南送台中治療，傳出振奮人心的好消息！中山醫學大學附設醫院本月１日為一名入院出現呼吸窘迫的北部染疫重症孕婦接生...

房東不讓染疫租客居住 內政部：依法可罰15萬元

內政部今(4)日表示，房東不得以房客因染疫而拒絕其居住，亦不可因其有居家檢疫等情形而歧視其合法租屋權益；若違反者，依法將...

彩雲颱風下午最接近台灣 氣象局：不排除登陸

中央氣象局目前仍針對今年第三號颱風彩雲，發布海上、陸上颱風警報。氣象局說，今天下午到明天清晨是最接近的時候，不過因為強度...

港媒「瘦肉精超標報導不實」 新東陽：依法提出法律行動

香港文匯報報導指出，在市面抽查8款台灣及美國生產的豬肉製品，化驗產品的瘦肉精含量，結果除1款合格，其餘7款包括新東陽、黑...

別和菇柄、番茄「裝熟」 煮透透營養又安全

Q：我聽說沒有煮熟的番茄，茄紅素不易被吸收利用，那西瓜中的茄紅素是如何被吸收利用，黃肉的西瓜也有茄紅素嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。