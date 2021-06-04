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港媒驗出台5款豬肉製品含萊劑 食藥署：赴4家工廠抽驗
自今年元旦起，我國准許含萊劑進口豬肉輸台。香港文匯報抽驗於香港市售的台灣及美國輸入的8款豬肉製品，其中台灣占6款，而台灣製品有5款被驗出萊劑超標，同時還被驗出禁止使用的瘦肉精「克倫特羅」；衛福部食藥署回應，該採檢是媒體自行送驗採檢，檢驗方法恐有不同，已委請駐港外館協助了解，不過地方政府以及食藥署區管中心，都已經前往4家業者工廠稽查。
香港文匯報近日在香港抽驗8款台灣及美國生產豬肉製品，其中台灣製品占6款，包含黑橋牌「德國Ｑ脆腸」及「炭烤烤肉乾」、新東陽「豬肉乾」及「滷肉燥」、阿中丸子麻香貢丸、慶豐包餡貢丸。
其中僅有黑橋牌德國Ｑ脆腸萊劑與克倫特羅符合標準，其餘產品的萊劑超標4.4倍到11.1倍，而新東陽豬肉鬆、滷肉燥以及黑橋牌炭烤烤肉乾同時被驗出含有克倫特羅。
根據食藥署統計，自元旦至6月3日，進口豬肉達2萬1637.86噸、進口其他可食部位達7754.24噸，以加拿大進口的量為最多。衛福部食藥署食品組組長蔡淑貞表示，昨天接到通知後就立即聯繫廠商，目前台南市衛生局已經前往黑橋牌工廠抽驗、桃園市衛生局前往新東陽工廠，其餘兩家地方衛生局也在聯繫中。
蔡淑貞表示，昨天也已與駐港外館了解此事，目前初步了解，香港文匯報委託民間單位檢驗，其檢驗方式是使用美國FDA的方式，與台灣有些許不同，將會進一步了解，不過，台灣的肉品並沒有檢驗到任何的萊劑，進口肉品檢驗也都合格。
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